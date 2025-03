Google Foto: la scheda “Ricordi” scompare e lascia spazio a una nuova barra delle echede

L’ultimo aggiornamento dell’app Google Foto ha portato con sé una novità interessante per gli utenti Android. Ovvero la rimozione definitiva della scheda “Ricordi” dalla barra delle schede. Tale cambiamento è stato distribuito gradualmente ed ha suscitato molte reazioni tra gli utenti. In particolare tra quelli più affezionati a questa funzionalità. Anche se la modifica era già visibile su iOS da dicembre, è solo nelle ultime settimane che la versione 7.20 dell’app ha cominciato a raggiungere un numero sempre più alto di dispositivi Android. Ciò significa che, molto presto, la nuova barra semplificata sarà disponibile per un pubblico sempre più ampio.

Google Foto: cosa è cambiato, cosa resta

La scheda Ricordi è stata un elemento tipico di Google Foto. Essa permette agli utenti di rivedere rapidamente le foto e i video che riportano a momento importanti. Ma, con la nuova versione dell’app, questa funzione è stata integrata all’interno della sezione “Raccolte”, con il nome aggiornato in “Momenti”. Tale cambiamento fa parte di un processo di semplificazione dell’interfaccia. Un’operazione che si è resa necessaria per rendere l’app più facile da usare e visivamente più ordinata. La modifica infatti è stata progettata per migliorare l’esperienza dell’utente. Eliminando l’ingombro di una scheda separata e concentrando tutte le funzioni principali in un’unica area.

Anche se il nuovo design ormai si è definitivamente consolidato, alcune persone potrebbero ancora vedere la vecchia versione di Google Foto. Cioè con la scheda Ricordi al suo posto. Per chi si trova in questa situazione, esistono alcune soluzioni semplici. È possibile forzare l’interruzione dell’applicazione o svuotare la cache per forzare il passaggio alla nuova barra delle schede semplificata. Per farlo basta andare nel menu delle impostazioni, accedere alla sezione “Informazioni app” e selezionare le opzioni appropriate.

Questa semplificazione non riguarda però solo la riorganizzazione della scheda Ricordi. Anzi si prevede anche un aggiornamento futuro che porterà una nuova interfaccia per la visualizzazione dei ricordi. La nuova modalità dovrebbe così offrire un’esperienza più immersiva. Grazie ad un’interfaccia a schermo intero che migliorerà ulteriormente la navigazione tra i contenuti multimediali. Insomma, con l’arrivo di questi cambiamenti, Google continua a perfezionare una delle sue applicazioni più utilizzate. In quanto il suo obiettivo è quello di cercare di offrire una user experience sempre più fluida e immediata.