Google Pixel, la Modalità Mezzi pubblici punta su Take a Message

Sugli smartphone Google Pixel potrebbe arrivare presto un’accoppiata piuttosto interessante. La Modalità Mezzi pubblici sembra infatti destinata a lavorare insieme a Take a Message, la funzione pensata per gestire le chiamate perse o ignorate. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma gli indizi emergono dal codice di un’app molto usata e si inseriscono in un discorso più ampio, quello del software come vero punto di forza dei telefoni di Big G.

Chi sceglie un Pixel spesso non lo fa soltanto per il design o per la dotazione tecnica. Pesa parecchio anche il supporto software che il team di Mountain View riesce a garantire nel tempo, con aggiornamenti distribuiti con costanza e una serie di applicazioni e funzionalità riservate in esclusiva a questa famiglia di dispositivi. È proprio su questo terreno che si gioca buona parte dell’interesse attorno alla gamma, e la novità di cui si parla in queste ore va esattamente in quella direzione.

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Cos’è la Modalità Mezzi pubblici e cosa potrebbe cambiare

La Modalità Mezzi pubblici ha debuttato all’inizio del 2026 sugli smartphone della linea Pixel. L’idea alla base è semplice, cioè permettere di configurare il telefono in modo rapido e immediato per l’utilizzo sui mezzi pubblici affollati. In pratica la funzione interviene su alcuni aspetti che in quei contesti rischiano di diventare fastidiosi, per esempio limitando suoni e notifiche, senza costringere a passare ogni volta da un’impostazione all’altra.

Ora però sembra che Google abbia in mente qualche miglioramento per questa soluzione. Niente di annunciato, sia chiaro. Le tracce arrivano direttamente dalle righe di codice di una delle applicazioni più importanti dell’intero ecosistema, quella che gestisce le chiamate sui dispositivi del colosso di Mountain View.

L’integrazione con Take a Message dentro Google Telefono

Analizzando la versione 245.0.1006864670 in beta pubblica di Google Telefono è saltato fuori un dettaglio curioso. Gli sviluppatori dell’azienda starebbero lavorando per unire la Modalità Mezzi pubblici con Take a Message, lo strumento che consente di rispondere alle chiamate perse o ignorate così da scoprire cosa desiderasse la persona dall’altra parte della linea.

Le stringhe di codice individuate sono quattro e parlano abbastanza chiaro, almeno nelle intenzioni. Compaiono diciture come “Taking a message” e “Missed call from”, accompagnate in tutti i casi dall’indicazione “In Transit Mode”, che in inglese corrisponde proprio alla modalità dedicata ai mezzi pubblici. Una delle righe fa riferimento anche alla presa di un messaggio tramite un elemento variabile, mentre un’altra riporta soltanto il nome della modalità affiancato a un dato non specificato.

Come dovrebbe funzionare nel concreto questa integrazione non è ancora del tutto chiaro. L’obiettivo principale, a giudicare da quanto emerso dall’analisi dell’app, sarebbe quello di offrire la possibilità di attivare in automatico Take a Message nel momento in cui viene accesa la Modalità Mezzi pubblici. Le due funzioni, insomma, non resterebbero più separate ma potrebbero muoversi in coppia, con la gestione delle chiamate che si adatta alla situazione in cui si trova chi sta viaggiando.

Per conoscere i dettagli sui progetti di Google servirà comunque attendere informazioni ufficiali da parte del team di sviluppatori di Mountain View. Al momento le uniche indicazioni su questa novità per i Pixel sono quelle contenute nella versione beta di Google Telefono.

Fonte: TecnoAndroid