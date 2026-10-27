Google Pixel, in Android 17 QPR3 spuntano i badge numerici

I Google Pixel potrebbero presto guadagnare i badge numerici per le notifiche, cioè la possibilità di vedere il numero esatto di avvisi non letti direttamente sulle icone delle app. Si tratta di una funzione che da tempo separa alcune interfacce Android concorrenti da quella di Google, e adesso qualcosa sembra muoversi. A suggerirlo è la seconda beta di Android 17 QPR3, al cui interno è spuntato un nuovo menù dedicato alla personalizzazione dei badge su Pixel Launcher.

Per il momento la novità non è ancora operativa in tutte le sue parti e i contatori sulla schermata iniziale non compaiono. Il codice contenuto nella versione di anteprima lascia però intendere che Google stia lavorando per ampliare le opzioni del proprio launcher, colmando una lacuna che chi usa un Pixel conosce ormai da diversi anni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un puntino che non dice quante notifiche ci sono

Il sistema operativo di Google supporta ufficialmente i badge di notifica sulle icone fin dai tempi di Android 8.0 Oreo. Sui dispositivi Pixel, però, la funzione è sempre rimasta piuttosto essenziale. Compare un piccolo punto che segnala la presenza di qualcosa da leggere, senza indicare quanti messaggi o avvisi siano effettivamente in attesa.

Su altre interfacce la situazione è diversa. La One UI di Samsung, per esempio, permette da tempo di usare indicatori numerici che offrono un colpo d’occhio immediato su ciò che resta da consultare. Per chi riceve molte notifiche durante la giornata la differenza non è banale, perché distinguere un’app con un solo messaggio da un’altra con decine di avvisi arretrati evita di doverle aprire tutte una per una.

Proprio per questo il cambiamento atteso su Pixel Launcher potrebbe rappresentare un miglioramento interessante, pur non essendo una rivoluzione per il mondo Android, dove questa possibilità circola già da parecchio.

Tre modalità tra cui scegliere in Android 17 QPR3

Analizzando la beta 2 di Android 17 QPR3 è stato individuato il codice che rende visibile un nuovo sottomenù chiamato Badge di notifica, collocato tra le impostazioni dei punti di notifica già presenti nel launcher. La schermata propone tre opzioni. La prima, Numero, mostra il conteggio delle notifiche in sospeso direttamente sull’icona. La seconda, Punto, conserva il classico indicatore circolare usato oggi dai Pixel. La terza, Nessuno, elimina del tutto i badge senza però disattivare le notifiche vere e proprie.

L’aspetto più curioso è che Google sembra voler lasciare una scelta esplicita a chi usa il telefono. Chi vuole tenere sempre sotto controllo i messaggi potrebbe preferire i numeri, mentre chi ama una schermata iniziale più pulita potrebbe restare fedele al puntino o fare a meno degli indicatori.

Prima di dare per scontato l’arrivo dei badge numerici serve comunque una precisazione. Il nuovo menù è stato trovato e può essere attivato manualmente nella seconda beta, ma i contatori non vengono ancora mostrati sulle icone delle applicazioni nella schermata iniziale. L’implementazione è quindi incompleta e la presenza delle impostazioni non significa che la funzione sia pronta per l’uso quotidiano.

Google potrebbe rifinirla nelle prossime beta prima di distribuirla con una futura versione stabile, anche se al momento mancano conferme ufficiali sulla data di rilascio e non c’è alcuna garanzia che tutte le opzioni siano disponibili fin dal primo aggiornamento pubblico. Se la novità dovesse approdare nella release definitiva, i possessori di un Google Pixel potrebbero finalmente scegliere tra il classico puntino e il conteggio numerico, recuperando una personalizzazione già presente da tempo su altre interfacce Android.

Fonte: TecnoAndroid