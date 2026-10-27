Banche sotto attacco dall’AI: Claude e Grok contro 400 bersagli

Le banche sotto attacco dall’AI non sono più uno scenario da laboratorio. In America Latina sono stati impiegati agenti basati su Claude e Grok per colpire oltre 400 bersagli del settore finanziario. Basta questa cifra per capire quanto l’intelligenza artificiale sia ormai entrata stabilmente negli strumenti di chi attacca. E il fenomeno non riguarda un solo continente.

Il dato latinoamericano è forse quello che colpisce di più, perché mostra una scala d’azione difficile da raggiungere con i metodi tradizionali. Parlare di agenti basati su Claude e Grok significa parlare di sistemi capaci di portare avanti compiti in modo relativamente autonomo. Quando questi compiti diventano offensive contro istituti di credito il quadro cambia parecchio. Non c’è più un singolo gruppo che prova a forzare una porta alla volta, ma ci sono operazioni che possono moltiplicarsi su centinaia di obiettivi contemporaneamente.

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Dalla Corea del Sud al Giappone, la minaccia si allarga

Quello che succede in America Latina trova eco anche in Asia. Ci sono state intrusioni nelle banche sudcoreane e, sul fronte giapponese, attacchi condotti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Si tratta di due Paesi con sistemi finanziari avanzati, abituati a investire molto nella protezione digitale, eppure finiti comunque nel mirino.

Il punto è proprio questo. La geografia degli episodi racconta una minaccia che si sta diffondendo senza confini precisi e senza preferenze particolari per un mercato o per l’altro. Le tecnologie usate dagli aggressori viaggiano facilmente, si adattano ai contesti locali e possono essere replicate altrove con uno sforzo tutto sommato contenuto. Per il mondo del credito, che vive di fiducia e di continuità dei servizi, è un segnale che pesa. Nessuno dei grandi mercati può considerarsi davvero al riparo e la vicinanza tecnologica tra i diversi sistemi finanziari rende ogni episodio lontano molto meno lontano di quanto sembri.

Colpisce anche la varietà dei casi. Da una parte c’è una campagna su larga scala contro centinaia di realtà finanziarie, dall’altra violazioni mirate e offensive costruite con strumenti automatizzati. Le modalità sono diverse ma il filo conduttore resta lo stesso, cioè l’intelligenza artificiale usata come leva per rendere gli assalti più rapidi ed estesi.

L’Europa e il rischio sistemico

Nel Vecchio Continente le autorità hanno già alzato la guardia. L’avvertimento riguarda il rischio sistemico, ovvero la possibilità che un problema non resti confinato a un singolo istituto ma si propaghi lungo tutta la catena finanziaria. Le banche sono collegate tra loro in modo stretto e un colpo ben assestato in un punto può avere ripercussioni ben oltre il bersaglio iniziale. Per questo il tema non tocca soltanto la sicurezza del singolo operatore ma la stabilità dell’intero comparto.

È una preoccupazione che nasce proprio dagli episodi registrati altrove. Se in America Latina e in Asia gli attacchi informatici alle banche potenziati dall’AI sono già realtà, il passo verso il sistema europeo appare tutt’altro che lungo. Le stesse tecniche, gli stessi agenti automatizzati e le stesse strategie possono essere rivolti contro istituti del nostro continente.

Il messaggio che arriva dagli addetti ai lavori è piuttosto netto. Il rischio cresce e può colpirci direttamente a breve.

Fonte: TecnoAndroid