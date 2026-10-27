One UI 9 con Android 17 arriva su Galaxy A55, A35, A17 e M36

Samsung accelera ancora con la distribuzione della One UI 9 basata su Android 17, che in queste ore comincia ad arrivare su altri quattro smartphone della gamma. Si tratta di Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A17 5G e Galaxy M36 5G, modelli di fascia media che si aggiungono a una lista ormai piuttosto lunga. I dispositivi di fascia alta hanno quasi tutti ricevuto il nuovo software e negli ultimi giorni diversi telefoni più accessibili sono entrati nel rollout, segno che il produttore coreano non ha alcuna intenzione di rallentare.

Firmware, mercati e tempi di arrivo in Italia

Per ora l’aggiornamento si sta facendo vedere in Corea del Sud. I pacchetti sono identificati dalle sigle A556SKSUBEZJ1 per Galaxy A55 5G, A356NKSUAEZJ2 per Galaxy A35 5G, A176LKSU4CZJ5 per Galaxy A17 5G e M366KKSU7DZJ5 per Galaxy M36 5G e richiedono download piuttosto corposi. Sulle patch di sicurezza incluse non sono ancora arrivati dettagli ufficiali, anche se guardando a quanto accaduto con gli altri modelli è probabile che si tratti delle correzioni di ottobre 2026. Se tutto procede senza intoppi, la nuova versione dovrebbe sbarcare in Italia e in Europa nel giro di pochi giorni e la data indicata è lunedì 26 ottobre.

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Cosa cambia con One UI 9 sulla fascia media

Come già successo con altri telefoni di questa categoria, il pacchetto è un po’ meno ricco rispetto a quello riservato alle serie Galaxy S e Galaxy Z. Mancano le novità legate a Galaxy AI e alla fotocamera, compresa la funzione My FanCam. Detto questo, i cambiamenti non sono pochi. Il pannello rapido diventa ancora più personalizzabile e consente di modificare le dimensioni dei cursori di luminosità e volume e del lettore multimediale, oltre a separare il pulsante della modalità audio dal cursore del volume. Il player musicale guadagna nuove animazioni e l’orologio predefinito della schermata di blocco è stato ridisegnato con un look più pulito che si adatta allo sfondo.

Sul fronte della privacy arriva un indicatore blu nella parte alta dello schermo quando un’app accede alla posizione, e toccandolo nel pannello rapido si scopre di quale applicazione si tratta. Bloccare il telefono in fretta diventa più semplice premendo insieme i tasti Volume giù e Laterale oppure il tasto di accensione nel pannello rapido, una scelta che impedisce lo sblocco biometrico al successivo accesso. Debutta anche il menu Garanzia e assistenza, utile per verificare la copertura e lanciare controlli diagnostici che aiutano a mantenere lo smartphone in buone condizioni.

Samsung Health è stato rinnovato con grafici più chiari, schede ridimensionabili e organizzabili per categoria come Attività, Sonno, Mindfulness e Nutrizione, oltre alla possibilità di registrare umore e pasti anche tramite fotocamera. Si aggiungono il punteggio sulla salute del cuore basato su sonno, esercizio fisico, IMC e carico vascolare, il monitoraggio del carico cardio, l’Indice di fitness calcolato su cinque parametri, il tracker dell’udito e nuove opzioni per seguire il ciclo. Bixby ottiene un widget per la schermata Home e una gestione delle conversazioni più ordinata, con ricerca, rinomina e chat fissate. Corposo anche il capitolo accessibilità, con l’ingrandimento del testo al tocco, le scorciatoie da tastiera fisica, la funzione Seleziona per parlare e gli aggiornamenti di TalkBack distribuiti direttamente dal Play Store. Non tutte le novità potrebbero però essere presenti sui quattro modelli, viste le differenze di prezzo e di data di uscita.

Come verificare la disponibilità dell’aggiornamento

Chi possiede uno di questi smartphone può controllare l’arrivo della One UI 9 dalle impostazioni di sistema seguendo il percorso Impostazioni, Aggiornamento software, Cerca aggiornamenti. In alternativa è possibile affidarsi a Smart Switch collegando il dispositivo al PC e seguendo le istruzioni dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid