Google Pixel Buds Pro 2 a 169 euro: minimo storico su Amazon

I Google Pixel Buds Pro 2 nella colorazione Grigio Verde, quella che in casa Google prende il nome di Wintergreen, scendono a 169 euro su Amazon e toccano un vero e proprio minimo storico per questo periodo. Il listino ufficiale italiano parla di 249 euro, quindi il taglio di prezzo è tutt’altro che simbolico. Stiamo parlando degli auricolari true wireless più avanzati dell’intero catalogo dell’azienda, quelli con cancellazione del rumore potenziata e un’integrazione completa con l’ecosistema Android.

Per chi aspettava il momento giusto, l’occasione arriva adesso. Qualità audio di fascia alta, un’autonomia che si fa notare e diverse funzioni intelligenti legate all’intelligenza artificiale di Google rendono questi auricolari una proposta piuttosto interessante, soprattutto a questa cifra. Vale la pena guardare da vicino cosa offrono e quali sono le condizioni della promozione.

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Tensor A1 e un silenzio costruito su misura

Al centro di tutto c’è il chip proprietario Tensor A1, che si occupa dell’elaborazione audio e delle funzioni smart con un’efficienza decisamente superiore rispetto alla generazione precedente. Il dato che colpisce di più riguarda la cancellazione attiva del rumore, che risulta doppia rispetto al modello del 2022 grazie alla tecnologia Silent Seal 2.0. Quando invece serve restare in contatto con quello che succede intorno, entra in gioco la modalità Trasparenza.

Sul piano sonoro i Pixel Buds Pro 2 si affidano a un driver dinamico da 11 mm calibrato su misura per ciascun auricolare. La connettività passa invece per il Bluetooth 5.4 con supporto BLE e banda ultra larga, accompagnato dai codec SBC, AAC e Opus. Una dotazione completa, che copre senza difficoltà l’uso quotidiano.

Poi ci sono le funzioni che fanno davvero la differenza nella vita di tutti i giorni. Gli auricolari riconoscono in automatico quando inizia una conversazione e mettono subito in pausa la musica, mentre la tecnologia Clear Calling rende le chiamate più nitide. C’è anche l’integrazione diretta con Gemini Live, l’assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale di Google. Quanto alla resistenza, le cuffie vantano la certificazione IP54 e la custodia la IPX4.

Autonomia, comfort e dettagli dell’offerta

Sul fronte della batteria il passo avanti è evidente. Con la cancellazione del rumore attiva si arriva fino a 8 ore di ascolto, che diventano 12 disattivandola. Contando anche la custodia di ricarica, il totale sale rispettivamente a 30 e 48 ore. Non manca la ricarica rapida, con appena 5 minuti di alimentazione sufficienti per guadagnare un’ora di utilizzo extra, e c’è pure il supporto alla ricarica wireless Qi.

Anche la vestibilità è stata curata con attenzione. Ogni auricolare pesa appena 4,7 grammi e lo stabilizzatore girevole aiuta a mantenere una calzata salda persino durante l’attività sportiva, quando di solito gli auricolari tendono a muoversi più del dovuto.

Arriviamo al punto che interessa di più. Il prezzo ufficiale dei Google Pixel Buds Pro 2 in Italia è di 249 euro, ma con l’offerta attuale su Amazon il costo scende a 169 euro, con uno sconto del 32% e un risparmio concreto di 80 euro. Si tratta di una delle cifre più basse mai registrate per questo modello nella variante Grigio Verde, un’occasione ideale per chi vuole portarsi a casa auricolari premium senza spendere una fortuna. La disponibilità è al momento confermata su Amazon.it, ma trattandosi di una promozione a tempo limitato conviene non aspettare troppo.

Fonte: TecnoAndroid