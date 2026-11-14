PlayStation Pulse a 99,99 euro, driver planari dal 19 novembre

Sony ha finalmente comunicato il prezzo delle PlayStation Pulse, le cuffie wireless gaming presentate a settembre, e chi le aspettava può già muoversi perché i preordini sono aperti da qualche giorno. In Italia la cifra fissata è di 99,99 euro, mentre le consegne partiranno il 19 novembre, una giornata che per gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo ha un peso tutt’altro che marginale. Non sembra affatto una scelta casuale. Anzi, la sensazione è che la casa giapponese abbia voluto legare l’arrivo del suo nuovo accessorio audio a un momento particolarmente sentito dalla community.

C’è però un dettaglio da tenere bene a mente prima di farsi prendere dall’entusiasmo. Il modello che arriverà a novembre è soltanto uno dei due annunciati, cioè quello d’ingresso della gamma. Per la variante più prestigiosa, battezzata Pulse Edge, il silenzio è ancora totale. Nessuna indicazione sul prezzo e nessuna finestra di lancio ufficiale, al momento. Le previsioni puntano verso l’anno prossimo, e non è detto che i tempi si accorcino. Chi sperava di vedere entrambe le cuffie sugli scaffali nello stesso periodo dovrà quindi armarsi di un po’ di pazienza.

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Driver magnetici planari su un prodotto d’ingresso

La parte più interessante delle nuove PlayStation Pulse riguarda la scelta tecnica di fondo. Le cuffie sfruttano infatti driver magnetici planari realizzati su misura, una soluzione raffinata e piuttosto costosa che di solito non ci si aspetta di trovare su un prodotto posizionato nella fascia più accessibile del listino. Ed è proprio questo a sorprendere un po’. Con un prezzo sotto i cento euro, Sony ha deciso di non risparmiare su uno degli elementi che più incidono sulla qualità del suono.

Sulla carta la promessa è quella di una riproduzione ricca di dettagli e ben bilanciata, capace di adattarsi tanto alle sessioni di gioco quanto all’ascolto della musica. Un approccio versatile, quindi, che strizza l’occhio anche a chi non vuole un paio di cuffie da usare esclusivamente davanti alla console ma cerca qualcosa di più completo per la vita di tutti i giorni. Il fatto che la stessa tecnologia sia pensata per due utilizzi così diversi dice parecchio sulle ambizioni del progetto.

Connettività doppia e design pensato per il comfort

Sul fronte delle connessioni le cuffie offrono il collegamento simultaneo tramite PlayStation Link e Bluetooth. In pratica possono restare agganciate all’ecosistema PlayStation e allo stesso tempo dialogare con un altro dispositivo, senza costringere a continui passaggi da una sorgente all’altra. È una di quelle funzioni che magari non fanno rumore in una scheda tecnica ma che, nell’uso quotidiano, finiscono per fare la differenza.

Anche il design ha ricevuto parecchie attenzioni. La struttura è leggera e studiata per garantire il massimo comfort, un aspetto tutt’altro che secondario per chi passa ore e ore con le cuffie in testa durante le partite più lunghe. Il peso contenuto punta proprio a ridurre l’affaticamento nelle sessioni prolungate, quelle in cui un accessorio scomodo diventa rapidamente un fastidio difficile da ignorare.

Per quanto riguarda l’estetica, le PlayStation Pulse sono proposte in due colorazioni, bianca e nera. Il prezzo resta di 99,99 euro per entrambe le versioni cromatiche, con i preordini già attivi e le prime spedizioni in programma a partire dal 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid