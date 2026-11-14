Volantino MediaWorld pre Black Friday: Samsung OLED a 1.049 euro

Il nuovo volantino MediaWorld è arrivato e porta con sé il secondo capitolo delle promozioni che anticipano il Black Friday, quello che la catena presenta come il più “maxxato” di sempre. Le offerte resteranno attive fino al 19 novembre e toccano un po’ tutte le stanze della casa, dal salotto alla lavanderia fino alla scrivania di chi lavora o studia al computer.

Il meccanismo funziona a tappe. Il venerdì nero vero e proprio deve ancora arrivare, ma chi ha in mente un acquisto importante può già dare un’occhiata ai prezzi scontati e decidere se approfittarne sul sito oppure passando in negozio. In questa nuova tornata del volantino ci sono in particolare quattro prodotti che meritano di essere guardati con un po’ più di attenzione, perché coprono esigenze molto diverse tra loro e arrivano con cifre interessanti.

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Smart TV Samsung OLED e asciugatrice Electrolux, le due chicche per la casa

Il primo pezzo forte è la Smart TV Samsung da 55 pollici, proposta a 1.049 euro. Si tratta di una OLED AI TV che punta molto sulla qualità dell’immagine grazie alla tecnologia Glare Free, studiata per offrire neri più profondi ed eliminare i fastidiosi riflessi sullo schermo. Un dettaglio non da poco per chi ha il televisore piazzato davanti a una finestra o in un ambiente molto luminoso. Sul fronte estetico c’è il Laser Slim Design, mentre per la fluidità il modello si affida al Motion Xcelerator a 165 Hz. Per chi pensava di cambiare il televisore di casa questo è probabilmente uno dei modelli più interessanti del volantino.

La seconda proposta riguarda invece la lavanderia. L’asciugatrice Electrolux da 8 chili è disponibile a 649 euro e sfrutta la tecnologia DelicateCare a pompa di calore. A questa si aggiunge la funzione MixCare, pensata per garantire un’asciugatura potente ma allo stesso tempo delicata anche con carichi misti di cotone e sintetici. Praticamente non serve più dividere i capi in tante piccole lavatrici separate, perché l’elettrodomestico è progettato proprio per gestire tessuti diversi nello stesso ciclo.

Dyson V10 Submarine e notebook Vivobook 15 tra le offerte da segnare

Nell’elenco delle promozioni compare anche il Dyson V10 Submarine, un aspirapolvere lavapavimenti che scende a 359 euro. La sua forza sta nella versatilità visto che aspira, lava e all’occorrenza si trasforma in un aspirapolvere portatile per raggiungere gli angoli più scomodi, il divano o gli interni dell’auto. Nella confezione si trovano due spazzole e due accessori multifunzione, quindi non c’è bisogno di acquistare altro per cominciare a usarlo in tutta la casa.

Chi invece cerca un portatile per lo studio o per il lavoro quotidiano può puntare sul notebook Vivobook 15, in offerta a 599 euro. La scheda tecnica è solida per questa fascia di prezzo con un processore Intel Core 5 affiancato da 16 GB di RAM e da un SSD da 512 GB, abbastanza capiente per documenti, foto e programmi. Lo schermo è un display FHD da 15,6 pollici, una diagonale comoda per lavorare a lungo senza affaticare troppo la vista.

Queste sono soltanto alcune delle offerte presenti nel nuovo volantino, che comprende molti altri prodotti tra elettronica ed elettrodomestici. Le promozioni che anticipano il Black Friday sono valide sia online sia nei punti vendita MediaWorld fino al 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid