Lamborghini Revuelto KSA Edition: due esemplari unici dal deserto

Lamborghini ha consegnato due esemplari unici della Revuelto nati all’interno del programma Revuelto Ad Personam KSA Edition, una coppia di supercar pensata per collezionisti che cercano qualcosa di davvero irripetibile. Le due vetture, legate dallo stesso spirito d’avventura e ispirate alle sfide nel deserto, sono state affidate ai rispettivi proprietari direttamente nella sede di Sant’Agata Bolognese. Carrozzerie impreziosite da tanto carbonio e da dettagli verdi esclusivi fanno da vestito al V12 ibrido da 1.015 CV.

Ritirare la propria auto nello stabilimento emiliano non è una semplice formalità. La cerimonia riservata a chi sceglie questa strada offre un’esperienza coinvolgente, costruita attorno alla vettura e al suo futuro proprietario. In questo caso i richiami alla cultura dell’Arabia Saudita sono evidenti e attraversano ogni dettaglio. Il progetto ha preso forma grazie al programma Ad Personam, il reparto della Casa capace di tradurre alla lettera le richieste dei clienti, dai colori fino alle finiture più minute. Partendo dalla base della Revuelto, il lavoro grafico è stato enorme e segue con precisione le superfici della carrozzeria.

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Due Revuelto modellate dal vento

Credits: TecnoAndroid

Le linee che corrono lungo le fiancate rappresentano il passaggio dell’aria attorno alla supercar, quasi un’istantanea del vento che scolpisce le dune. L’effetto cromatico finale è spettacolare grazie all’alternanza tra superfici lucide e opache e all’uso di diverse tonalità di bianco, nero e verde. La prima Lamborghini Revuelto è verniciata in Bianco Phanes opaco, sul quale è stata realizzata una decorazione in Nero Nemesis. Sottili accenti Verde Speranza completano un lavoro meticoloso pensato per gli appassionati sauditi. A fare da contrasto ci sono gli elementi in fibra di carbonio lucida su tetto, montanti anteriori, appendici aerodinamiche delle portiere e ala posteriore.

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Il secondo esemplare ribalta il gioco delle finiture. La carrozzeria è in Bianco Monocerus lucido abbinato a elementi in carbonio opaco, mentre la grafica delle dune sfrutta il Nero Noctis. I dettagli in Verde Rodope opaco interessano montanti, splitter anteriore, diffusore posteriore e cornice del vano motore. Saltano all’occhio anche i cerchi forgiati Altanero da 21″ all’anteriore e 22″ al posteriore, insieme ai terminali di scarico neri opachi.

Vale la pena ricordare che la Revuelto è stata la prima supercar ibrida plug in HPEV (High Performance Electrified Vehicle) del marchio emiliano. L’erede della Aventador porta un nome spagnolo che significa “agitato” o “turbolento”, lo stesso di un celebre toro da corrida dell’Ottocento.

Abitacoli su misura e un V12 ibrido da 1.015 CV

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Anche all’interno la personalizzazione è spinta. Entrambe le vetture utilizzano pelle Nero Ade, rivestimenti Corsa Tex ed elementi in carbonio, ma con abbinamenti cromatici diversi che dialogano con le rispettive carrozzerie. Sui pannelli delle portiere e sugli schienali compaiono ricami che riprendono il movimento delle dune, un tema che ritorna in diversi elementi unici dell’abitacolo.

Sulla paratia posteriore spicca la parola araba إرث, che significa “eredità“, un chiaro riferimento al motivo che ha dato vita al progetto. Accanto si trovano la firma “Ad Personam KSA Edition” e la dicitura “1 of 2”, a sottolineare l’esclusività di ciascuna delle due auto.

Dal punto di vista meccanico non cambia nulla rispetto alla versione di serie. Sotto il cofano lavora il sistema ibrido plug in che unisce un V12 aspirato da 6.5 litri e 825 CV a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV. Le prestazioni restano da primato con lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, meno di 7 secondi per raggiungere i 200 km/h e una velocità massima di 350 km/h. Il prezzo delle due Revuelto KSA Edition non è stato comunicato dalla Casa di Sant’Agata Bolognese.

Fonte: TecnoAndroid