Gemini, il selettore Chat e Attività potrebbe sparire dall’app

A distanza di poco più di un mese dal debutto, Google sembra già avere qualche dubbio sul nuovo selettore Chat e Attività di Gemini. Si tratta della novità arrivata insieme al rinnovamento grafico e di approccio dell’app, quella che all’apertura permette di scegliere al volo come far lavorare l’assistente. Gli ultimi indizi emersi lasciano intendere che un prossimo aggiornamento potrebbe eliminare proprio questo elemento, sostituendolo con una soluzione diversa e decisamente meno in vista. Il cambio di rotta, se confermato, arriverebbe dopo un percorso piuttosto lungo. Il colosso di Mountain View ha infatti ragionato a lungo su come presentare queste due modalità agli utenti, provando strade differenti prima di arrivare al sistema attuale. E a quanto pare la partita non è ancora chiusa.

Come funziona il selettore di Gemini

Avvistato per la prima volta circa un mese fa e in distribuzione da qualche settimana con la nuova interfaccia di Gemini, il selettore è composto da due tasti molto semplici, Chat e Attività. Toccando l’uno o l’altro si sceglie la modalità di funzionamento desiderata, direttamente dalla schermata principale dell’applicazione e senza dover passare da altri menu. Un approccio immediato, pensato per chi alterna spesso le due funzioni. Non è stata una scelta improvvisata. Nei mesi precedenti il team di Google aveva sperimentato prima un tasto chiamato Assegna e poi un’opzione denominata Assegna attività, segno che l’azienda stava cercando il modo più efficace per distinguere le conversazioni classiche dai compiti da affidare all’assistente. Il selettore Chat e Attività sembrava la sintesi finale di questi tentativi. Eppure anche lui, stando alle ultime scoperte, potrebbe avere i giorni contati.

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Arriva l’opzione Tipo di risposta nelle Impostazioni

Gli indizi arrivano dalla versione 17.72.13.sa.arm64 dell’app Google per Android. Al suo interno si trovano tracce di una nuova voce chiamata Answer type, in italiano Tipo di risposta, destinata a comparire nel menu Impostazioni. Questa opzione consente di scegliere tra Chat e Attività, fissando quale delle due modalità debba essere quella predefinita ogni volta che si apre l’app. In pratica Gemini si avvierebbe sempre con la modalità impostata dall’utente, senza mostrare i due pulsanti nella schermata principale. Un cambiamento che ha tutta l’aria di una bocciatura del selettore rapido, anche se le reali intenzioni dell’azienda californiana non sono ancora del tutto chiare.

I due approcci hanno vantaggi diversi. Da una parte l’interfaccia che emerge dagli screenshot appare più pulita e ordinata, perché la scelta tra Chat e Attività verrebbe spostata nelle Impostazioni e liberata dalla vista principale. Dall’altra il selettore attuale risulta decisamente più comodo, dato che permette di passare da una modalità all’altra in un attimo, il tutto senza mai lasciare la schermata principale di Gemini. Per ora la nuova voce Tipo di risposta è stata individuata soltanto nel codice dell’app Google e non risulta ancora disponibile per gli utenti. Non è quindi stato annunciato se e quando la modifica verrà effettivamente distribuita, né se il selettore Chat e Attività sparirà del tutto o potrà convivere con la nuova impostazione predefinita.

Fonte: TecnoAndroid