Google Nest sbaglia l’ora legale in Canada: in arrivo una patch

Alcuni dispositivi Google Nest installati in Canada hanno iniziato a mostrare l’orario sbagliato, e Google sta preparando una patch per correggere un problema piuttosto curioso legato alla gestione dell’ora legale. Su una parte degli apparecchi, soprattutto Nest Hub e Nest Thermostat, il cambio dell’ora non è avvenuto. L’aspetto più singolare della vicenda è che l’anomalia non ha interessato l’intero territorio canadese ma soltanto alcune regioni e aree ben precise.

Il motivo è abbastanza semplice da spiegare. In alcune zone del Canada il passaggio tra ora solare e ora legale non viene più osservato, e questa differenza tra una provincia e l’altra ha mandato in confusione i dispositivi della casa connessa firmati Google. In pratica gli apparecchi non sono riusciti a gestire correttamente l’orario locale, con tutto quello che ne consegue per chi li utilizza ogni giorno.

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Sveglie fuori tempo e automazioni sballate

Le conseguenze per gli utenti non sono difficili da immaginare. Molte sveglie non hanno suonato oppure, per essere più precisi, hanno suonato all’ora sbagliata. Anche le automazioni sono andate completamente fuori strada, perché tutto ciò che si basa su un orario preciso finisce inevitabilmente per sfasarsi quando l’orologio interno del dispositivo non coincide con quello reale. Per un termostato o uno schermo intelligente che regola la routine domestica, il disagio diventa concreto in poco tempo.

Google aveva già pubblicato alcune indicazioni utili per gestire le modifiche al fuso orario sugli smartphone e sugli altri dispositivi Android. Per i prodotti della famiglia Nest la situazione è però più complicata, visto che su questi apparecchi l’impostazione non è altrettanto immediata. Chi si è trovato coinvolto fatica quindi a sistemare le cose in autonomia, senza poter contare su una procedura rapida e intuitiva.

C’è poi un altro elemento che rende il quadro più intricato. Non basta spostare avanti o indietro le lancette, come si farebbe con un normale orologio da parete. La questione riguarda proprio l’impostazione del fuso orario corretto, e quando il dato di partenza associato alla località è sbagliato già a monte il problema diventa ancora più spinoso da risolvere. Un intervento manuale sull’ora, in questi casi, rischia di non essere sufficiente.

Google conferma e lavora alla correzione

La notizia positiva è che l’azienda ha confermato di essere a conoscenza dell’anomalia, rispondendo anche direttamente alle discussioni aperte dagli utenti che avevano segnalato il malfunzionamento. Google ha fatto sapere di essere già al lavoro su una soluzione destinata ai dispositivi Nest colpiti dal problema dell’ora legale in Canada.

Mancano però ancora alcuni dettagli importanti. Non sono state comunicate tempistiche precise per il rilascio della correzione, e al momento non è nemmeno chiaro se servirà un intervento manuale da parte dei proprietari di Nest Hub e Nest Thermostat oppure se tutto verrà sistemato lato server, come del resto succede spesso in situazioni simili. Per gli utenti italiani, comunque, il problema non ha alcuna conseguenza diretta.

Fonte: TecnoAndroid