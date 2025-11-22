Google: modalità aereo sincronizzata tra smartphone e smartwatch

La gestione sincronizzata dei dispositivi mobili è diventata un elemento centrale nell’esperienza utente. A tal proposito, Google sembra pronta a introdurre una novità significativa per chi utilizza smartphone Android e smartwatch Wear OS. La funzionalità, al momento in fase sperimentale, emerge da una recente build del sistema operativo, la versione 2511, diffusa ai tester del canale Canary. L’indizio principale arriva dalle stringhe interne dell’app Impostazioni. Qui compare un flag denominato sync_airplane_mode_with_watches, destinato a controllare la sincronizzazione della modalità aereo tra telefono e orologio. La feature, attualmente disattivata di default, promette di semplificare l’attivazione e la disattivazione di tale opzione. Una volta abilitata la modalità aereo su uno dei dispositivi, la stessa impostazione si estenderebbe automaticamente all’altro tramite Bluetooth.

Google: la modalità aereo si sincronizza tra smartphone e smartwatch

Gli utenti non saranno obbligati a utilizzare tale opzione. Una futura impostazione dedicata consentirebbe di attivarla o disattivarla. Ciò a seconda delle preferenze individuali. Ciò senza forzare alcuna scelta. Restano aperti alcuni interrogativi sull’approccio definitivo di Google. La funzione potrebbe rimanere opzionale, come indicato dalla build sperimentale, oppure diventare predefinita dei dispositivi Android e Wear OS.

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Il confronto con l’ecosistema di Cupertino è inevitabile. Gli utenti di iPhone e Apple Watch possono già usufruire della sincronizzazione della modalità aereo da anni. Un’opzione consolidata che semplifica notevolmente la gestione dei dispositivi collegati. Con tale possibile introduzione, Android si avvicinerebbe a una parità funzionale. Il tutto offrendo maggiore coerenza nell’esperienza d’uso quotidiana e dimostrando un interesse crescente verso la coesione tra smartphone e wearable.

Se confermata, la sincronizzazione tra telefono e smartwatch potrebbe rappresentare un passo importante nella ricerca di una gestione più integrata dei dispositivi personali. Non si tratta soltanto di un’opzione pratica, ma di un indicatore del modo in cui gli ecosistemi Android stanno evolvendo. Il tutto puntando a rendere più semplice e immediata la vita digitale degli utenti, in un’ottica di interoperabilità sempre più centrale.