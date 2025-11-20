Android 17: arriva la rimappatura tasti e controller virtuale

Per il settore del software mobile ogni segnale attira l’attenzione di esperti e appassionati. In tale contesto si inseriscono le recenti indicazioni emerse da una build sperimentale di Android 17. Quest’ultime sembrano suggerire un’accelerazione verso una gestione più sofisticata e flessibile dell’input da controller. La scoperta, circolata dopo le analisi condotte da Android Authority, offre una base concreta per comprendere come Google sta lavorando per rafforzare tale parte dell’ecosistema. L’uso di gamepad su dispositivi Android è stato finora caratterizzato da soluzioni frammentarie e spesso poco accessibili. Anche se il sistema operativo supporta nativamente diversi modelli di controller, la mancanza di strumenti integrati per personalizzare i comandi ha costretto molti utenti a ricorrere a procedure complesse. Le quali si basano su strumenti avanzati come ADB. Un approccio distante dalla semplicità a cui sono abituati gli utenti mainstream e che ha limitato il pieno sfruttamento del gioco tramite periferiche fisiche. Ciò considerando la crescita di titoli e servizi pensati specificamente per l’uso con controller.

Android 17: ecco cosa cambia per i gamer

È in tale scenario che assume rilievo l’individuazione del nuovo permesso android.permission.CONTROLLER_REMAPPING. Il quale è presente nella recente build Canary di Android 17. Si tratta di un elemento che indica come il sistema operativo stia ottenendo le fondamenta necessarie per introdurre una funzione di rimappatura dei pulsanti. Per ora, il permesso risulta circoscritto alle app di sistema, suggerendo un’implementazione iniziale cauta e progressiva. Nonostante tale limitazione, la presenza del permesso rappresenta una svolta, poiché implica la volontà di integrare un controllo più avanzato direttamente a livello del sistema operativo.

Un altro indizio trovato nella stessa build allarga ulteriormente lo sguardo sulle intenzioni di Google. Sono state individuate tracce di un virtual gamepad, un controller emulato che il sistema può registrare come periferica fisica. Tale strumento sarebbe in grado di ricevere input da dispositivi generici e tradurli in comandi riconoscibili dai giochi. Replicando l’architettura tipica dei controller moderni, dai tasti frontali agli stick analogici. Una funzione del genere risponderebbe a uno dei limiti più frequenti nel gaming mobile: l’incompatibilità tra alcuni giochi e determinati modelli di gamepad. Al momento, bisogna attendere ancora per l’arrivo di Android 17. Nel frattempo, le tracce emerse delineano già un cambiamento potenzialmente rilevante.