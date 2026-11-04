Google Messaggi prova chat fissate stile iMessage e nuova ricerca

Google Messaggi sta provando a ripensare due elementi molto usati della sua schermata principale, cioè le chat fissate e la funzione di ricerca. Le modifiche arrivano insieme alla nuova icona dell’app e puntano a cambiare il modo in cui ci si muove tra le conversazioni ogni giorno. Non si tratta di ritocchi marginali. L’applicazione di messaggistica di Google sembra voler dare un ruolo più visibile ai contatti più importanti e rendere la ricerca più comoda da raggiungere.

Al momento queste novità sono in fase di test e coinvolgono solo una parte degli utenti iscritti al programma beta. Per capire la portata dei cambiamenti conviene però guardarli da vicino uno alla volta, perché toccano aspetti diversi dell’interfaccia e rispondono a esigenze differenti.

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Le chat fissate diventano protagoniste in Google Messaggi

Credits: TecnoAndroid

Oggi le conversazioni fissate compaiono semplicemente in cima all’elenco, come le altre ma con la priorità della posizione. Con il nuovo design in prova su Google Messaggi la situazione cambia parecchio, perché le chat fissate vengono sollevate in modo netto sopra tutte le altre conversazioni e acquistano un peso visivo decisamente maggiore.

Per ottenere questo risultato Google sfrutta lo strato di sfondo già presente nella schermata principale. Finora quella zona ospitava soltanto il logo con la scritta dell’app, la barra di ricerca e il menu dell’account. Ora diventa lo spazio dove trovano posto le foto profilo dei contatti fissati, mostrate in formato grande e ben riconoscibile.

Credits: TecnoAndroid

La conseguenza più evidente è che l’elenco delle altre conversazioni scivola più in basso nella pagina. L’impostazione ricorda da vicino quella di iMessage su iOS e ne eredita anche il limite principale. Con questa disposizione infatti non si vede alcuna anteprima della cronologia né l’informazione sull’ultimo messaggio inviato, quindi per sapere cosa è stato scritto in una chat fissata bisogna aprirla.

La ricerca si sposta in basso e diventa un pulsante flottante

L’altro cambiamento in prova riguarda la ricerca, che lascia la parte alta dello schermo per diventare un pulsante d’azione flottante centrato. Questo nuovo elemento convive con il tasto dedicato all’avvio di una nuova chat e i due si alternano in base a ciò che si sta facendo nell’app.

Quando si scorre verso il basso la pagina compare la scritta “Cerca” all’interno di un pulsante a forma di pillola, mentre l’altro tasto si riduce di dimensioni. Nel resto dei casi la disposizione si inverte e si vede un’icona circolare con la lente d’ingrandimento accanto alla pillola con la dicitura “Avvia chat”. Il passaggio tra le due configurazioni è accompagnato da un’animazione curata, piacevole da vedere e capace di dare una sensazione di fluidità all’insieme.

Il vantaggio pratico è abbastanza chiaro. Portare la ricerca nella parte bassa del display rende Google Messaggi molto più comodo da usare con una sola mano, soprattutto sugli smartphone con schermi ampi dove raggiungere la parte superiore diventa scomodo. Non è ancora chiaro invece se con questo aggiornamento Google abbia intenzione di eliminare il pulsante flottante dedicato a Gemini, che oggi occupa proprio quella zona dell’interfaccia.

Entrambe le modifiche si trovano per ora nel canale beta dell’app e non sono ancora state distribuite su larga scala nemmeno tra i tester. Chi partecipa al programma di prova potrebbe quindi non vederle subito, dato che la diffusione procede in modo graduale e riguarda al momento solo una parte ristretta degli iscritti.

Fonte: TecnoAndroid