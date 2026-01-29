Google Messaggi accelera su Wear OS: arrivano nuove funzioni smart

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google Messaggi su smartphone, condivisione link più smart e gestione semplificata

Google continua a spingere sull’innovazione della propria app di messaggistica predefinita, e Google-Messaggi torna protagonista grazie a importanti novità in fase di sviluppo. In particolare, l’attenzione si concentra sulla versione per Wear OS, che presto potrebbe colmare alcune vecchie lacune rispetto all’app per smartphone Android. Secondo quanto emerso dalle analisi del codice effettuate da insider del settore, Google starebbe preparando l’introduzione delle reazioni con emoji e della funzione “segna come letto” direttamente dalle notifiche sull’orologio.

Questi due miglioramenti rappresentano un passo importante verso una maggiore autonomia dello smartwatch. Fino ad oggi, infatti, gli utenti potevano visualizzare le reazioni ricevute ma non rispondere in modo rapido con una semplice emoji. Con la nuova attività invece l’interazione diventa più immediata e naturale, avvicinando l’esperienza Wear OS a quella completa dello smartphone. Allo stesso tempo, la possibilità di contrassegnare un messaggio come letto direttamente dalla notifica evita passaggi inutili tra dispositivi, migliorando la fluidità d’uso quotidiana.

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L’obiettivo di Google appare chiaro. Consiste nel rendere lo smartwatch un vero punto di controllo delle comunicazioni, senza costringere l’utente a estrarre continuamente il telefono dalla tasca. Questo approccio è coerente con la strategia più ampia dell’azienda, che punta a integrare sempre di più servizi e app tra ecosistema mobile e indossabile.

Google Messaggi su smartphone, condivisione link più smart e gestione semplificata

In contemporanea agli sviluppi su Wear OS, Google ha avviato il rollout di una funzione attesa anche sulla versione mobile di Google Messaggi. Si tratta del nuovo comando “Copia URL”, pensato per migliorare la gestione dei link all’interno delle conversazioni. In passato, copiare un collegamento significava spesso selezionare l’intero messaggio, includendo testo superfluo. Con la nuova opzione, invece, è possibile estrarre direttamente l’indirizzo web, rendendo la condivisione più pulita e immediata.

Questa novità punta a ottimizzare la produttività e a ridurre gli errori durante il copia-incolla. Anche se al momento la funzione è limitata è facile immaginare che Google possa estendere in futuro questa logica anche ai messaggi con più collegamenti, rendendo il sistema ancora più flessibile.

Insomma, il continuo aggiornamento di Google Messaggi dimostra come l’azienda stia investendo sempre di più nel rendere l’app uno spazio completo per SMS, MMS e chat RCS. Tale approccio è strategico non solo per gli utenti Pixel, ma anche per tutti i produttori Android che adottano l’app come soluzione predefinita. Una maggiore qualità dell’esperienza contribuisce a rafforzare l’ecosistema Android nel suo complesso, offrendo alternative credibili alle piattaforme di messaggistica proprietarie.