Google Meet: Ask Gemini entra davvero nelle riunioni e le migliora

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuove lingue e limite di contesto

L’estensione di Ask Gemini dentro Google Meet segna un passaggio rilevante nella strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale negli strumenti di collaborazione. Dopo una fase iniziale riservata agli account Business Plus ed Enterprise, la funzione viene aperta anche ai clienti Workspace Business Standard. L’attivazione segue un rilascio progressivo, con tempi tecnici simili a quelli delle altre novità di Workspace. Per le organizzazioni che già utilizzano l’assistente, le nuove capacità risultano abilitate automaticamente dal lato amministrativo, lasciando comunque agli admin la possibilità di intervenire sulle impostazioni.

L’idea alla base del servizio Google resta quella di fornire un supporto contestuale durante le riunioni. L’assistente è in grado di sintetizzare i temi affrontati, individuare i punti chiave e segnalare le azioni da svolgere al termine della call. Chi entra in ritardo può chiedere un riepilogo immediato, a condizione che sia attiva la funzione “Prendi nota per me”. In questo modo la conversazione non viene spezzata e il flusso del lavoro resta continuo, senza ricorrere a messaggi separati o a trascrizioni manuali.

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Nuove lingue e limite di contesto

Un altro fronte riguarda la localizzazione. Dopo una lunga esclusiva in inglese, Ask Gemini viene esteso a sette nuove lingue, tra cui italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano. L’abilitazione segue anche in questo caso un calendario graduale. La scelta amplia il bacino di utenti potenziali e riduce la distanza tra tecnologia e contesto lavorativo quotidiano. Resta però una condizione tecnica e cioè che l’assistente opera su una sola lingua per riunione. In presenza di interventi in idiomi diversi, la comprensione automatica viene limitata a quello selezionato. Il sistema, quindi, privilegia la coerenza del contesto rispetto alla gestione simultanea del multilinguismo.

La terza novità riguarda l’accesso da mobile. L’integrazione di Gemini viene estesa all’app Google Meet per dispositivi mobili, con un’icona dedicata visibile durante la riunione. L’esperienza riprende quella già disponibile su desktop, consentendo di interrogare l’assistente senza uscire dalla chiamata. Questa apertura riflette l’uso crescente delle riunioni in mobilità. Lo strumento si inserisce così nel flusso naturale delle conversazioni, offrendo supporto informativo in tempo reale anche lontano dalla scrivania. L’insieme delle novità descrive una piattaforma sempre più orientata a trasformare la call in uno spazio guidato dall’AI, dove sintesi, contesto e memoria condivisa vengono affidati a un assistente integrato nel servizio.