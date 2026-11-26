Con Firefox 161 cancellare la cronologia diventa questione di un clic. Mozilla porta infatti il pulsante Fire anche nelle normali finestre di navigazione su desktop, così da offrire un accesso diretto alla pulizia dei dati senza dover scavare tra le impostazioni. Una scelta che punta a rendere la gestione della privacy più immediata, soprattutto per chi non ha mai preso confidenza con i menu dedicati alla riservatezza.

L’idea non è del tutto nuova. Chi usa la navigazione privata conosce già questo comando, che ora però assume un ruolo diverso nell’uso di tutti i giorni. Poter intervenire sulle informazioni conservate dal browser torna utile in particolare quando lo stesso computer passa tra le mani di più persone. L’obiettivo di Mozilla è ridurre i passaggi necessari per gestire le tracce lasciate sul dispositivo e rendere il controllo della propria attività alla portata anche di chi non conosce ogni angolo del programma.

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Il punto interessante sta proprio qui, perché la novità tocca un aspetto spesso trascurato dell’esperienza online, ovvero cosa succede ai dati personali dopo aver visitato un sito. Non tutti hanno familiarità con le opzioni sulla riservatezza e un comando piazzato direttamente nell’interfaccia principale rende l’operazione decisamente meno macchinosa.

Come funziona il pulsante Fire nelle finestre normali

Il pulsante Fire compare nella barra degli strumenti e da lì avvia la procedura di pulizia. Rispetto alla versione pensata per la navigazione privata, quella destinata alle finestre standard lascia più libertà di scelta. Si può decidere di eliminare tutti i dati di navigazione, compresi i cookie, cioè quei piccoli file che permettono ai siti di riconoscere una sessione già aperta.

Chi preferisce un intervento più leggero può invece limitarsi a rimuovere la cronologia insieme ai file salvati nella cache. Questa strada evita di azzerare le preferenze dei siti e, di conseguenza, non obbliga a rifare l’accesso alle pagine che conservano le credenziali della sessione, a patto che queste restino fuori dalla pulizia selezionata.

Per spiegare l’utilità della funzione Mozilla ricorre a un esempio molto concreto legato al computer condiviso in famiglia. Una ricerca fatta per scegliere un regalo potrebbe saltare fuori tra i suggerimenti automatici e rovinare la sorpresa. Avere il comando a portata di mano nell’interfaccia principale offre un modo pratico per evitare inconvenienti del genere.

Distribuzione graduale e qualche limite da conoscere

La disponibilità, per ora, non è uguale per tutti. Mozilla sta procedendo con un’attivazione progressiva, quindi può capitare che il pulsante non compaia subito anche dopo aver installato l’aggiornamento a Firefox 161. Non si tratta per forza di un malfunzionamento ma di una precisa scelta legata alle modalità di rilascio della novità. Il nuovo comando arriva all’interno di un aggiornamento più ampio che porta con sé anche altre modifiche. Tra queste ci sono le regole VPN personalizzate per i singoli siti web e l’arrivo di Reader View nell’applicazione Android del browser.

Va comunque fatta una distinzione importante tra la cancellazione locale e una protezione completa della privacy. Eliminare le informazioni memorizzate nel browser serve a ripulire il dispositivo ma non impedisce ai servizi online di aver già registrato determinate attività. Un’interfaccia più intuitiva come quella introdotta con il pulsante Fire può aiutare a sviluppare maggiore consapevolezza, mentre la tutela della riservatezza passa anche da ciò che accade al di fuori del browser.

Fonte: TecnoAndroid