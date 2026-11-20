Trovare al volo una nota precisa dentro Google Keep potrebbe presto diventare molto più semplice. Nel codice dell’app per Android sono infatti comparsi dei nuovi filtri pensati proprio per scremare l’archivio personale, ad esempio mostrando soltanto le note create nel corso della settimana oppure isolando quelle in formato elenco. La novità è ancora nascosta e non è stata annunciata, ma lascia intuire con chiarezza la direzione che Google vuole dare alla sua applicazione per gli appunti.

Del resto Google Keep è da tempo una delle soluzioni più comode per prendere note su Android. Offre diversi formati, permette di condividere i contenuti con altre persone e mette a disposizione una serie di funzioni che negli anni l’hanno resa una presenza fissa su moltissimi smartphone. Chi accumula decine o centinaia di appunti però lo sa bene. Il vero problema non è scriverli ma ritrovarli nel momento in cui servono davvero.

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Come si cercano oggi le note su Google Keep

Allo stato attuale le strade a disposizione sono sostanzialmente due. La prima è la ricerca manuale, che funziona bene quando si ricorda almeno una parola contenuta nella nota. La seconda passa dalle etichette, che possono essere assegnate a ogni appunto per raggrupparlo in categorie più ordinate e facili da consultare. Un sistema efficace, senza dubbio, che però richiede un minimo di costanza. Bisogna ricordarsi di catalogare ogni contenuto e nella pratica quotidiana non sempre succede.

Ed è esattamente qui che entrano in gioco i filtri per le note. L’obiettivo sembra quello di alleggerire il lavoro richiesto a chi usa l’app, mettendo a disposizione scorciatoie già pronte per restringere i risultati senza dover digitare nulla e senza aver organizzato tutto in anticipo. Una differenza che a prima vista può sembrare piccola, ma che per chi utilizza Keep come una sorta di blocco appunti universale rischia di pesare parecchio.

Cosa è emerso dall’analisi del codice

Le nuove funzioni sono saltate fuori dall’analisi dell’APK di Google Keep per Android, nella versione 5.26.461.01.90. Tra le righe di codice sono comparsi strumenti capaci di filtrare gli appunti secondo criteri diversi. Fra quelli individuati ci sono la possibilità di visualizzare solo le note create durante la settimana corrente e quella di mostrare esclusivamente gli appunti in formato lista. Le opzioni previste comunque non si fermano a questi due esempi. Non si tratta nemmeno di semplici riferimenti sparsi nel codice. I filtri sono stati attivati manualmente e risultano già funzionanti, un dettaglio che suggerisce uno sviluppo piuttosto avanzato. Per chi utilizza Keep ogni giorno, tra promemoria veloci, elenchi e appunti di vario genere, poter isolare in pochi tocchi le liste o i contenuti più recenti significherebbe ridurre in modo concreto il tempo passato a scorrere la schermata principale alla ricerca della nota giusta.

Vale però la pena ricordare che le informazioni arrivano da codice ancora in lavorazione. Funzioni di questo tipo, scovate all’interno delle applicazioni prima del lancio ufficiale, non sempre raggiungono la versione definitiva. Google potrebbe modificarle, rinviarle oppure decidere di non rilasciarle affatto, e al momento non esiste alcuna conferma sui tempi di un eventuale debutto dei nuovi filtri all’interno di Google Keep.

Fonte: TecnoAndroid