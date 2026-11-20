Audi ha deciso di occuparsi delle proprie auto anche quando la loro carriera commerciale è finita da un pezzo. La casa dei quattro anelli entrerà infatti nel mercato dei ricambi auto usati con una società nuova di zecca, interamente controllata dal gruppo, che si chiamerà Audi Circular Solutions GmbH. L’idea è semplice nella sostanza ma piuttosto ambiziosa nella portata. Si parte con la vendita di componenti originali di seconda mano e più avanti arriverà l’acquisto di vetture usate comprate apposta per essere smontate e recuperate pezzo per pezzo. La partenza è fissata per l’inizio del 2027.

Come funziona Audi Circular Solutions

La nuova realtà farà capo direttamente ad AUDI AG e avrà il compito di coordinare tutto ciò che ruota attorno al recupero e al riutilizzo delle componenti automobilistiche. Il primo passo sarà un canale di vendita centralizzato, dedicato esclusivamente ai ricambi originali Audi usati. Solo in seguito prenderà forma la parte più complessa dell’operazione, cioè l’acquisizione delle auto destinate a essere disassemblate.

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Le prime a finire sotto i ferri saranno soprattutto vetture che appartengono già al costruttore tedesco, comprese quelle impiegate nelle flotte aziendali. Poi il raggio d’azione si allargherà e Audi andrà direttamente sul mercato a comprare veicoli e singoli componenti che abbiano concrete possibilità di essere riutilizzati. Per la parte operativa il marchio si affiderà a partner specializzati nello smontaggio, costruendo una rete distribuita in Europa.

Una mano a chi guida un’Audi non più recente

Chi ha in garage un modello fuori produzione sa bene quanto possa essere complicato, e spesso costoso, trovare certi pezzi. Elementi specifici di carrozzeria, sospensioni o interni diventano col passare degli anni sempre più difficili da reperire. Il progetto punta proprio a risolvere questo problema, riportando in circolazione ricambi originali di seconda mano recuperati da automobili ormai non più utilizzabili.

L’obiettivo è offrire un’alternativa ai componenti nuovi, potenzialmente a prezzi più accessibili, e allo stesso tempo incoraggiare la riparazione delle vetture che sono ancora in circolazione. I destinatari saranno sia i clienti privati sia gli operatori professionali, con una disponibilità che verrà estesa progressivamente anche ad altri mercati europei. E non finisce qui, perché in una fase successiva Audi Circular Solutions potrebbe commercializzare anche parti usate provenienti da auto di altri marchi.

Economia circolare e nuove entrate per i quattro anelli

Dietro l’operazione c’è anche un ragionamento squisitamente economico. Audi vuole trasformare l’economia circolare in una vera attività commerciale, recuperando valore da automobili che di solito finirebbero nelle filiere tradizionali della demolizione. Il riutilizzo dei componenti permetterà inoltre di recuperare materiali preziosi, come le plastiche riciclate, da reinserire nei processi produttivi. In questo modo il gruppo conta di ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini e di rendere più solida la propria catena di approvvigionamento.

Il progetto rientra nella strategia Volkswagen chiamata Reduce & Grow e prosegue il percorso già avviato con iniziative come MaterialLoop, pensate per recuperare e valorizzare i materiali delle automobili. La nuova società comincerà a operare all’inizio del 2027 e avrà come riferimento la Germania insieme agli altri mercati europei. Per il costruttore tedesco il cambio di prospettiva è netto, visto che il rapporto con un’automobile non si chiuderà più per forza con la vendita o con la rottamazione ma potrà continuare attraverso il recupero e la commercializzazione dei suoi componenti.

Fonte: TecnoAndroid