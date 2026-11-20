Nella versione di prova di WhatsApp Beta per Android si fa strada una novità che cambia il modo di rispondere ai messaggi. Le reazioni non sono più legate soltanto alle classiche emoji, perché ora è possibile usare anche gli adesivi salvati nella propria raccolta personale. Il team di sviluppo ha distribuito il nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program e la funzione, attesa da diversi mesi, comincia finalmente a comparire sugli smartphone di alcuni tester. Si tratta di un cambiamento piccolo solo in apparenza, perché rende le risposte rapide molto più espressive.

Dagli avvistamenti di maggio al rilascio nel ramo beta

La storia di questa funzione parte da lontano. I primi indizi erano emersi già lo scorso mese di maggio, all’interno della versione beta 2.26.20.5 per Android, quando nel codice dell’app erano spuntati i lavori preliminari per integrare gli adesivi nelle reazioni ai messaggi. All’epoca si trattava soltanto di un progetto ancora in costruzione, senza nulla di concreto da provare. Sono serviti circa sei mesi perché quell’idea prendesse forma e arrivasse nelle mani degli utenti iscritti al programma di test.

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Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Chi utilizza WhatsApp può scegliere tra gli adesivi già salvati e usarli al posto delle solite faccine per commentare un messaggio ricevuto in chat. Il supporto riguarda sia gli adesivi statici sia quelli animati, quindi la gamma di possibilità si allarga parecchio rispetto al set tradizionale di emoji. Una soluzione pensata per chi ama comunicare con un tono più vivace e personale, senza dover per forza scrivere una risposta.

Come funzionano gli adesivi nelle reazioni di WhatsApp

Il roll out è partito con l’aggiornamento WhatsApp Beta 2.26.46.5 per Android, che introduce una scorciatoia dedicata. Il nuovo pulsante appare nel momento in cui si seleziona un messaggio per aggiungere una reazione e porta direttamente alla tastiera degli adesivi, da cui si può scegliere quello più adatto. Una volta inviata, la reazione compare come sempre in basso a destra del messaggio ed è visibile a tutti i partecipanti della conversazione, che si tratti di una chat privata o di un gruppo.

C’è però una differenza sostanziale rispetto al passato. Con le emoji ogni utente può lasciare una sola reazione per messaggio, mentre con gli adesivi questo vincolo salta. La nuova funzione permette infatti di aggiungere fino a un massimo di venti reazioni per singolo messaggio, e quando si raggiunge la soglia l’app lo segnala con un’apposita notifica. Un limite piuttosto generoso, che lascia spazio a risposte decisamente più ricche e articolate.

Cambia anche l’aspetto grafico. Man mano che le reazioni con gli adesivi aumentano, non restano più confinate nell’angolo in basso a destra del fumetto, ma si distribuiscono tutto attorno al messaggio. Il risultato visivo è molto diverso da quello a cui gli utenti dell’app di messaggistica sono abituati, con il testo originale circondato dagli sticker scelti da chi partecipa alla conversazione.

Per il momento la possibilità di reagire con gli adesivi è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato la versione 2.26.46.5 di WhatsApp Beta per Android. La distribuzione avviene in modo graduale, quindi non tutti gli iscritti al programma di prova vedranno subito la nuova scorciatoia comparire sul proprio dispositivo. Chi vuole provarla al più presto deve assicurarsi di avere installato l’ultima versione dell’app disponibile sul Google Play Store, oppure aderire al programma beta per ricevere in anteprima le novità in fase di sperimentazione.

Fonte: TecnoAndroid