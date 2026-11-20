Chi ha passato intere serate a combattere le Locuste insieme agli amici ora ha una nuova occasione per tornare in partita. Grazie a COGBox, un progetto nato dalla passione della community, è possibile giocare online su PC a Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3 e Gears of War: Judgment. L’idea porta la firma di Shagg e raccoglie i quattro capitoli in un unico launcher, una soluzione comoda per riscoprire i primi episodi della saga senza dover saltare da un programma all’altro.

Il passo avanti più importante arriva con la versione 0.6.0, che permette di raggiungere giocatori esterni alla propria rete locale. Il funzionamento è piuttosto lineare. Il matchmaking individua la partita sfruttando il servizio del progetto e da quel momento la connessione prosegue in modalità peer to peer, quindi senza server intermedi che gestiscano il traffico di gioco e senza bisogno di XBOX Live. Un dettaglio tutt’altro che secondario per titoli che appartengono ormai a un’altra generazione di console.

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Amici, inviti e salvataggi al sicuro

Per organizzare le sessioni c’è una scheda Social dedicata, con lista amici, inviti e immagini del profilo. Le stesse opzioni si possono richiamare anche mentre si gioca attraverso un menu apposito, che compare premendo F8. Il servizio prevede pure una regione europea e, stando alla documentazione, non richiede di configurare a mano l’inoltro delle porte sul router. Un passaggio che spesso scoraggia chi ha poca dimestichezza con le impostazioni di rete e che qui viene semplicemente evitato.

Il multiplayer va attivato direttamente dal launcher. Passare dall’online all’offline non comporta la perdita dei salvataggi del terzo capitolo e di Judgment, e per Gears of War 3 viene anche creata una copia di sicurezza prima delle modifiche necessarie. Tutta la componente dedicata al gioco in rete porta la firma di Flippage, collaboratore del progetto che ha seguito da vicino questa parte del lavoro.

Come funziona COGBox sotto il cofano

Dietro le quinte c’è una ricompilazione statica. In pratica il codice delle versioni XBOX 360 viene tradotto in programmi pensati per Windows, accompagnati da un sistema di rendering sviluppato appositamente. Il recupero abbraccia così l’intera trilogia originale e lo spin off nato in quella stessa generazione, riportando su computer i capitoli che hanno costruito l’identità della serie.

Il pacchetto offre anche la cooperativa a schermo condiviso in tutti e quattro i giochi, la possibilità di personalizzare i comandi con mouse e tastiera e il supporto ai controller. C’è spazio pure per le creazioni amatoriali. Il framework curato da KiltedKernel consente alle mod di Gears of War 3 di aggiungere campagne con capitoli propri nel menu di selezione, senza andare a sovrapporsi agli atti originali della storia.

Cosa serve per iniziare a giocare

Per utilizzare COGBox bisogna possedere le proprie copie dei titoli insieme ai relativi aggiornamenti, perché il download del progetto non include i giochi. Anche le lingue disponibili dipendono dalla copia in proprio possesso. Si tratta di un’iniziativa amatoriale del tutto indipendente da Microsoft, Epic Games e The Coalition, e il suo codice è pubblicato con licenza MIT. Il download è disponibile sulla repository del progetto su GitHub.

Fonte: TecnoAndroid