Nel cuore dell’Amazzonia sono state identificate due nuove specie di scimmie urlatrici, ed è la prima volta in 85 anni che accade qualcosa del genere. Una notizia che riguarda un gruppo di primati piuttosto famoso per un motivo preciso: questi animali sono considerati gli animali terrestri più rumorosi della Terra. E adesso la loro famiglia conta qualche componente in più.

Detta così potrebbe sembrare una semplice aggiunta a un elenco già lungo, ma il dato temporale cambia parecchio la prospettiva. Per oltre otto decenni nessuna nuova specie di scimmia urlatrice era stata aggiunta al gruppo, e questo rende la scoperta un evento raro nel panorama della ricerca sui primati. Non capita spesso, infatti, che il quadro di un genere così noto venga aggiornato con ben due novità nello stesso momento.

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Le scimmie urlatrici e un’attesa durata 85 anni

Il numero che colpisce di più è proprio quello degli anni trascorsi. Un intervallo di 85 anni significa che intere generazioni di studiosi hanno lavorato su questi primati senza che emergessero nuove specie da descrivere. Ora invece le scimmie urlatrici si arricchiscono di due nuovi rappresentanti, ed è difficile non notare quanto sia singolare il contrasto.

Il paradosso è evidente anche per chi non segue da vicino il mondo della zoologia. Si parla di creature che detengono il primato di animale più chiassoso tra quelli che vivono sulla terraferma, eppure due specie di questo gruppo erano rimaste fuori dalla classificazione ufficiale fino ad oggi. Non si tratta quindi di organismi minuscoli o difficili da notare, ma di primati che si fanno sentire eccome.

Proprio questa caratteristica rende la notizia ancora più curiosa. Quando si pensa alle nuove specie scoperte in natura, l’immaginazione corre spesso verso insetti, piccoli anfibi o creature nascoste negli angoli più remoti degli ecosistemi. Stavolta invece la novità arriva da un gruppo di mammiferi tutt’altro che silenziosi, e questo dà un peso particolare alla scoperta.

La foresta amazzonica continua a rivelare nuove specie

Lo scenario di questa vicenda è la foresta amazzonica, uno degli ambienti più vasti e complessi del pianeta. Il fatto che proprio lì siano state individuate le due nuove specie di urlatrici conferma quanto questa regione resti un territorio in cui il lavoro di catalogazione della fauna non può dirsi concluso.

La scoperta riguarda nello specifico i primati amazzonici, un insieme di animali che da sempre attira l’interesse di chi studia la biodiversità. Aggiungere due specie al gruppo delle urlatrici vuol dire ridisegnare, almeno in parte, la mappa di questi mammiferi così come era conosciuta fino a poco tempo fa.

C’è poi un aspetto quasi simbolico. Le scimmie urlatrici sono tra gli abitanti più riconoscibili della giungla, se non altro per i loro richiami, e proprio per questo la loro storia scientifica sembrava ormai scritta. Le due nuove arrivate dimostrano che anche nei gruppi più studiati esiste ancora spazio per qualche capitolo inedito.

Il gruppo dell’animale terrestre più rumoroso della Terra ha quindi due nuovi membri, individuati in Amazzonia a 85 anni di distanza dall’ultima volta in cui era stata descritta una nuova specie di scimmia urlatrice.

Fonte: TecnoAndroid