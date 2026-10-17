Google Home, un bug manda in tilt l’elenco dei dispositivi

Un bug di Google Home sta creando parecchia confusione tra chi usa l’app per gestire la propria casa connessa. Da circa una settimana diversi utenti si ritrovano con un elenco dei dispositivi completamente disordinato e, almeno per ora, non sembra esserci un modo semplice per rimettere le cose a posto. Il problema riguarda una delle schermate più usate dell’applicazione, quella che dovrebbe offrire una panoramica chiara di tutto ciò che è collegato all’account.

La segnalazione è partita da un numero crescente di persone che, aprendo l’app Google Home, hanno trovato la lista trasformata in un ammasso di voci ripetute. E il comportamento non è isolato, perché risulta replicabile anche su altri account. Non si tratta quindi di un caso sporadico legato a una configurazione particolare, ma di qualcosa di più diffuso.

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Cosa succede nella pagina Tutti i dispositivi

Per capire il malfunzionamento bisogna partire da come la pagina Tutti i dispositivi dovrebbe funzionare normalmente. L’app raggruppa i prodotti collegati nelle stanze a cui sono stati assegnati, quindi luci, prese, termostati e altoparlanti finiscono ordinatamente in cucina, in soggiorno o in camera da letto a seconda di come l’utente ha organizzato la propria abitazione. Tutto ciò che non è stato associato a nessuna stanza viene invece mostrato in una sezione generica chiamata “Linked to you”, pensata proprio per raccogliere gli elementi rimasti senza una collocazione precisa.

Ed è esattamente lì che si annida il guaio. Da circa sette giorni Google Home elenca in quella sezione tutti i dispositivi dell’utente, indipendentemente dal fatto che siano già stati assegnati a una stanza oppure no. Il risultato è un sacco di disordine in più, con voci duplicate che si accumulano e rendono la schermata molto meno leggibile. Ma la conseguenza più fastidiosa è un’altra: diventa praticamente impossibile individuare i dispositivi che davvero non sono stati sistemati in nessuna stanza, cioè proprio quelli per cui la sezione era stata creata.

Per chi ha una smart home con pochi prodotti il fastidio resta contenuto. Chi invece gestisce decine di accessori si ritrova a scorrere una lista lunghissima, senza più il filtro che consentiva di capire a colpo d’occhio cosa mancasse all’appello.

Un errore e non una scelta, ma la soluzione ancora non c’è

Quasi certamente si tratta di un bug e non di una modifica voluta. Lo conferma un dettaglio piuttosto eloquente, dato che entrando nel menu delle impostazioni dei singoli dispositivi le assegnazioni alle stanze risultano ancora presenti e corrette. In pratica i dati non sono andati persi, è solo la visualizzazione nella pagina principale a essere sbagliata. Questo però significa anche che, al momento, gli utenti non hanno modo di intervenire per sistemare la situazione, perché dal loro lato tutto sembra già configurato come dovrebbe.

Dal canto suo Google ha preso atto del problema solo in modo molto limitato, consigliando a chi ne è colpito di contattare l’assistenza. Nessuna indicazione ufficiale sui tempi di una correzione, quindi, né spiegazioni sulle cause del malfunzionamento.

Qualche spiraglio comunque c’è. I nuovi aggiornamenti dell’app Google Home vengono distribuiti di solito ogni poche settimane, ed è quindi molto probabile che una patch arrivi a breve per rimettere ordine nell’elenco dei dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid