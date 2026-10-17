Intermarché e Coopérative U, attacco hacker sbrina i frigoriferi

Un attacco informatico ha colpito i frigoriferi di centinaia di supermercati francesi, avviando a distanza lo sbrinamento degli impianti di refrigerazione senza che nessuno, all’interno dei punti vendita, avesse dato quel comando. Non si è trattato del classico furto di dati o del blocco dei sistemi di cassa. Questa volta il bersaglio è stato qualcosa di molto più concreto, cioè le macchine che mantengono al freddo la merce sugli scaffali. È un episodio che sposta l’attenzione dal mondo puramente digitale a quello fisico, dove le conseguenze si misurano in prodotti, impianti e sicurezza delle persone.

Le insegne coinvolte sono due nomi molto noti della grande distribuzione d’Oltralpe. Si parla di fino a 200 negozi Intermarché e di quasi 100 punti vendita Coopérative U, quindi complessivamente parecchie centinaia di strutture interessate dallo stesso problema. Numeri del genere fanno capire che non si è trattato di un guasto isolato o di un malfunzionamento capitato in un singolo negozio, ma di un’azione che ha raggiunto un numero ampio di sedi in modo coordinato.

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Frigoriferi sbrinati a distanza nei supermercati

Il dettaglio che colpisce di più è proprio la natura dell’intervento. I banchi frigo e gli impianti di conservazione sono stati sbrinati da remoto, segno che quei sistemi erano raggiungibili dall’esterno e che qualcuno è riuscito a impartire ordini come se fosse un tecnico autorizzato. Lo sbrinamento è una funzione normale nella vita di un frigorifero professionale, che serve a eliminare il ghiaccio accumulato. Il punto è che, attivato senza controllo e nel momento sbagliato, diventa un problema serio per chi gestisce un supermercato.

In un punto vendita alimentare la catena del freddo è tutto. Carne, latticini, surgelati e prodotti freschi richiedono temperature costanti, e anche un’interruzione relativamente breve può rendere la merce non più vendibile. Per questo un’intrusione informatica capace di agire direttamente sulla refrigerazione ha un peso che va oltre il disagio tecnico. Tocca la gestione quotidiana dei negozi, il lavoro del personale e potenzialmente anche quello che finisce nel carrello dei clienti.

L’inchiesta della procura di Parigi e i principi d’incendio

La vicenda è ora nelle mani della magistratura. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’operazione che ha preso di mira le due catene. Il fatto che se ne occupi direttamente l’autorità giudiziaria della capitale dà la misura della gravità attribuita all’episodio, che non viene trattato come un semplice incidente tecnico.

C’è poi un aspetto ancora più delicato. Gli inquirenti hanno segnalato anche alcuni principi d’incendio legati alla vicenda, un elemento che allarga il quadro dal danno economico al rischio per la sicurezza. Un attacco nato dietro uno schermo, in altre parole, ha prodotto effetti tangibili all’interno di strutture aperte al pubblico. Ed è proprio questo passaggio, dal comando digitale al fumo negli impianti, a rendere il caso dei supermercati francesi diverso dai tanti episodi di pirateria informatica che si leggono di solito.

Al momento il bilancio parla di centinaia di negozi Intermarché e Coopérative U con i frigoriferi sbrinati senza autorizzazione e di un fascicolo aperto dalla procura di Parigi, che dovrà fare luce anche sui principi d’incendio emersi durante l’attacco.

Fonte: TecnoAndroid