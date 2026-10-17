Mazda CX-30 e CX-5 al 2,99%: prezzi e rate fino a fine 2026

Le offerte Mazda di fine anno puntano su due SUV molto conosciuti dal pubblico italiano. Fino al 31 dicembre 2026 Mazda CX-30 e Mazda CX-5 si possono acquistare con un finanziamento a tasso promozionale del 2,99%, affiancato da prezzi dedicati e da rate mensili pensate per rendere meno pesante l’esborso iniziale. Si tratta di una mossa commerciale chiara, con cui il marchio giapponese rilancia la propria presenza sul mercato italiano proprio con due dei modelli che meglio ne rappresentano lo stile.

Le cifre annunciate sono piuttosto lineari. CX-30 parte da 23.950 euro, mentre CX-5 nella versione Centre-Line viene proposta da 37.200 euro. Le rate pubblicizzate cominciano rispettivamente da 159 e 259 euro al mese e passano tutte attraverso la formula Mazda Advantage, il programma di finanziamento della casa che fa da filo conduttore all’intera iniziativa.

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Mazda CX-30 da 23.950 euro, ma serve la permuta

Tra le due proposte quella più accessibile dal punto di vista economico è senza dubbio Mazda CX-30. Il crossover unisce dimensioni abbastanza contenute a un design curato e a un abitacolo progettato per mettere al centro ergonomia e qualità percepita, due aspetti su cui il costruttore insiste da tempo. È il genere di auto che nasce per chi cerca qualcosa di più di una semplice compatta senza però spingersi verso ingombri importanti.

Con la promozione il prezzo d’attacco scende a 23.950 euro e il finanziamento permette di partire con una rata mensile da 159 euro. C’è però un dettaglio da tenere ben presente, perché per accedere a queste condizioni è richiesta un’auto usata da dare in permuta. Non si tratta di un elemento accessorio ma di un requisito fondamentale dell’offerta, quindi chi non ha una vettura da cedere dovrà fare i conti con condizioni diverse da quelle pubblicizzate.

Il pagamento rientra nel programma Mazda Advantage, che consente di spalmare nel tempo il costo dell’acquisto secondo quanto previsto dal contratto. Quanto all’uso quotidiano, CX-30 si rivolge a chi vuole una vettura capace di muoversi con disinvoltura nel traffico di città tutti i giorni, senza dover rinunciare al comfort che serve quando si affrontano i viaggi più lunghi.

Mazda CX-5 Centre-Line con rata da 259 euro al mese

L’altra protagonista della campagna è Mazda CX-5, offerta in allestimento Centre-Line. Questa versione si distingue per una dotazione più ricca rispetto alle configurazioni d’ingresso, il che la rende una scelta interessante per chi non vuole partire dalla base della gamma. Il prezzo promozionale fissato dal marchio è di 37.200 euro, con una rata mensile che parte da 259 euro, anche in questo caso attraverso il finanziamento Mazda Advantage al tasso del 2,99%.

Rispetto alla sorella minore il salto di categoria si sente. CX-5 si colloca un gradino sopra CX-30 e mette a disposizione più spazio a bordo, con un’impostazione che si adatta meglio alle esigenze delle famiglie e di chi utilizza spesso l’auto per gli spostamenti fuori città. Due modelli quindi con un pubblico diverso, accomunati dalla stessa formula di pagamento e dalla stessa scadenza, fissata per tutti e due al 31 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid