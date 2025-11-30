Google Foto si rifà il look: anche in Italia arrivano le nuove copertine degli album

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Dopo settimane di segnalazioni sparse, la novità è ufficiale: Google Foto sta distribuendo anche in Italia le nuove copertine degli album “espressive”, parte dell’aggiornamento estetico basato sul Material You 3 Expressive. Un restyling che rinfresca l’interfaccia dell’app e rende l’esperienza visiva più coerente con la direzione grafica adottata da Google negli ultimi mesi su Android.

Un design più moderno e immersivo

Il rollout, partito inizialmente all’estero e ora attivo per molti utenti italiani, introduce una copertina a tutto schermo per ogni album, che si estende fino a occupare anche l’area della barra di stato, dando maggiore profondità e impatto visivo. Il titolo dell’album viene ora centrato, proposto in un font più morbido e giocoso, mentre subito sotto trova spazio l’intervallo temporale delle foto incluse. Anche i controlli sono stati completamente ridisegnati: i pulsanti “Indietro” e “Altro” assumono ora forme circolari, mentre l’icona di riproduzione dei contenuti in evidenza adotta lo stesso stile. L’obiettivo è chiaramente quello di rendere l’interfaccia più pulita, coerente e facile da usare con una sola mano, riducendo al minimo gli elementi testuali superflui.

Nuove animazioni e menù più intuitivi

Il restyling non è solo estetico: cambia anche la logica con cui vengono gestite le interazioni. Il menù “Altro” — quello accessibile tramite i tre puntini in alto — non si sovrappone più al pulsante ma scorre verso il basso, in perfetto stile Material 3, e include ora una nuova opzione per trasmettere i contenuti su altri dispositivi, accanto alle classiche “Seleziona foto” ed “Elimina album”.

L’esperienza è la stessa anche per gli album condivisi, che guadagnano un piccolo ma significativo tocco in più: sotto il titolo e la data compare una pillola ovale che mostra gli avatar degli utenti con cui l’album è condiviso e un pulsante rapido per creare un link di condivisione.

Coerenza con l’ecosistema Google

Questo aggiornamento si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento estetico delle app Google, dove il Material 3 Expressive sta diventando il filo conduttore per rendere più riconoscibile e coerente l’esperienza Android. Dopo i recenti test sulle scorciatoie “in stile Storie” nella scheda Raccolte, il rinnovamento grafico degli album segna un ulteriore passo verso un’interfaccia più personale, dinamica e centrata sull’immagine. Come sempre, il rilascio è graduale e lato server, quindi la disponibilità può variare da utente a utente nei prossimi giorni.