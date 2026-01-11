Negli ultimi mesi il futuro dei Chromebook è stato al centro di numerose speculazioni, complice l’emergere di Aluminium OS, il progetto con cui Google punta a unificare Chrome OS e Android in un’unica piattaforma. Una trasformazione importante, che ha generato aspettative ma anche timori, soprattutto tra chi utilizza Chromebook in ambito scolastico o professionale. A fare chiarezza è intervenuto John Maletis, vicepresidente della gestione prodotti per Chrome OS, delineando in modo più netto la strategia di Google. Le sue parole confermano che il cambiamento è reale, ma non sarà né immediato né uguale per tutti.

Chrome OS non verrà abbandonato

Il primo punto chiarito da Google riguarda il destino di Chrome OS. Nonostante le voci circolate negli ultimi mesi, l’azienda non ha alcuna intenzione di “mandare in pensione” il sistema operativo nel breve periodo. Chrome OS continuerà a essere supportato e sviluppato, soprattutto considerando l’enorme base installata. Milioni di studenti, aziende e utenti privati utilizzano quotidianamente Chromebook per studio e lavoro. Un abbandono improvviso avrebbe conseguenze rilevanti sull’intero ecosistema educativo e professionale, ed è per questo che Google ha escluso scenari di discontinuità brusca.

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Cos’è Aluminium OS e perché conta

Aluminium OS è il nome in codice del sistema operativo che dovrebbe rappresentare il punto di convergenza tra Chrome OS e Android. L’obiettivo è offrire un’esperienza più uniforme tra smartphone, tablet e dispositivi desktop, riducendo le differenze storiche tra le due piattaforme. Negli anni Google ha già avvicinato Chrome OS ad Android, introducendo il supporto alle app mobili e migliorando l’integrazione dei servizi. Aluminium OS sarebbe il passo finale di questo percorso, pensato per semplificare lo sviluppo software e rendere l’esperienza più coerente su tutti i dispositivi.

Confermato il supporto di 10 anni

Uno dei timori principali riguardava la durata del supporto. Google ha ribadito che l’impegno sui 10 anni di aggiornamenti per i Chromebook resta valido. I dispositivi continueranno a ricevere update di sicurezza e di sistema per l’intero periodo promesso, indipendentemente dall’arrivo di Aluminium OS. Questa conferma è particolarmente rilevante per scuole e aziende, che scelgono Chromebook anche per la loro longevità e per la prevedibilità dei costi nel tempo.

Non tutti i Chromebook potranno migrare

Arriva però anche la parte meno rassicurante. Google ha ammesso apertamente che non tutti i Chromebook saranno compatibili con Aluminium OS. Le limitazioni hardware dei modelli più datati o meno potenti renderanno impossibile l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. In questi casi, i dispositivi resteranno su Chrome OS, continuando comunque a ricevere supporto fino al termine del ciclo di aggiornamenti previsto. Per i modelli più recenti, invece, Google sta lavorando a un percorso di migrazione che permetta il passaggio ad Aluminium OS quando tecnicamente fattibile.