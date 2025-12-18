Google elimina il pulsante “Disinstalla” per le app di sistema sul Play Store: cosa cambia davvero

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Una piccola modifica, ma con effetti molto più fastidiosi del previsto. Google ha aggiornato il Play Store alla versione 49.1.32-31, introducendo una variazione silenziosa che ha già fatto irritare parecchi utenti Android: sulle pagine delle app di sistema non è più possibile disinstallare gli aggiornamenti direttamente dallo store.

Una scelta che cambia le abitudini di gestione del software e costringe gli utenti a un passaggio alternativo, meno immediato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Google Play Store dice addio al tasto “Disinstalla”

Per anni, le pagine del Play Store dedicate alle app di sistema — Google Foto, Chrome, Contatti, App Google e così via — hanno mostrato il pulsante Disinstalla, che permetteva di rimuovere gli aggiornamenti e tornare alla versione preinstallata sulla ROM.

Con la nuova release dello store, quel tasto scompare completamente, lasciando in vista solo il pulsante Apri. Il risultato è semplice: non è più possibile intervenire sugli aggiornamenti delle app di sistema passando dallo store, nemmeno in caso di bug o malfunzionamenti introdotti da una versione recente. Una modifica che sembra intenzionale e già in fase di rollout globale, anche se senza alcuna comunicazione ufficiale da parte di Google.

Stessa situazione anche per le app non presenti nel drawer

La rimozione non riguarda solo le app visibili nel cassetto applicazioni. Anche quelle che non compaiono nel drawer, come Android Auto, Accessibilità Android o altri componenti preinstallati, hanno perso il pulsante Disinstalla. Su queste pagine lo store mostrava unicamente il tasto per rimuovere gli aggiornamenti, non essendo previsto Apri. Ora è sparito anche quello: rimangono solo le informazioni sull’app. La gestione, quindi, si sposta tutta all’interno delle impostazioni di Android.

Come disinstallare ora gli aggiornamenti delle app di sistema

L’unica strada rimasta è quella “native” di Android. Per ripristinare un’app di sistema alla versione di fabbrica bisogna:

Aprire Impostazioni.

Accedere a App e selezionare l’app desiderata.

Toccare il menu con i tre puntini in alto a destra.

Scegliere Disinstalla aggiornamenti.

Confermare nel pop-up, che ricorda che:

la versione tornerà a quella preinstallata,

tutti i dati dell’app verranno rimossi.

Un processo meno immediato rispetto al precedente, soprattutto per chi era abituato a intervenire rapidamente dallo store.