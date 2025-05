Android Auto si aggiorna: ecco le novità in arrivo

Finora, Android Auto si è sempre contraddistinto per un approccio piuttosto selettivo in fatto di software installabili. Con le novità svelate durante la conferenza annuale per sviluppatori, quella che può essere definita “l’era delle restrizioni” sta per terminare. Google ha, infatti, confermato che, a breve, sulla dashboard delle auto compatibili compariranno due nuove categorie di app: browser web e video player.

Per le applicazioni video, la casa di Mountain View ha precisato che il loro utilizzo sarà vincolato a due requisiti fondamentali. Il dispositivo mobile legato al sistema di infotainment dovrà eseguire almeno Android 16 e, soprattutto, i contenuti saranno fruibili soltanto quando l’auto è ferma. Una scelta, quest’ultima, che rassicura sotto il profilo della sicurezza stradale. Il rilascio avverrà in modo graduale, toccando inizialmente le vetture che hanno superato i test di compatibilità con le nuove API di Android Auto.

Accanto a video e browser, si aggiunge anche l’app meteo. Non si tratta di un arrivo del tutto inedito. Le prime applicazioni per le previsioni meteorologiche erano già disponibili dall’inizio del 2023, ma poche hanno ottenuto l’approvazione ufficiale. Adesso, Android Auto e Android Automotive hanno tolto ogni vincolo di approvazione aggiuntiva. Gli sviluppatori possono dunque pubblicare liberamente le loro creazioni, offrendo agli automobilisti un ventaglio di soluzioni molto più ampio.

Infine, è utile ricordare che tale espansione non si esaurisce qui. Google ha già anticipato futuri aggiornamenti per media player e giochi. Oltre all’introduzione di ulteriori tool pensati per semplificare la vita a bordo. Con Gemini AI a fare da assistente virtuale e un ecosistema di applicazioni sempre più ricco, Android Auto si appresta a diventare la piattaforma di riferimento per l’infotainment in auto.