Google Drive abbandona visualizzatore obsoleto: nuove funzioni per PDF e video

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Google Drive si sta finalmente sbarazzando del suo vecchio e obsoleto visualizzatore di file. A giovarne è soprattutto l’esperienza di lettura dei PDF, da sempre un punto debole dell’applicazione. Il nuovo viewer mostra ora un indice a sinistra, se presente nel file, insieme ad anteprime in miniatura per ogni pagina. Non è più necessario scorrere all’infinito un documento di centinaia di pagine nella speranza di trovare il paragrafo giusto. In più compaiono le panoramiche audio di Gemini nel pannello laterale destro, un’utility che semplifica molto la consultazione.

Ricerca intelligente nelle trascrizioni video

Chi passa molto tempo nell'”area di lavoro” di Drive noterà certamente la differenza. Le novità non riguardano soltanto i file statici ma anche i video, il cui visualizzatore integra uno strumento di ricerca molto potente. Invece di scorrere avanti e indietro cercando di trovare il momento esatto in cui una parola chiave viene menzionata, è ora possibile digitare quella parola nella barra di ricerca, all’interno della trascrizione, e saltare direttamente a quel punto del video.

Quest’ultima funzione consente di risparmiare molto tempo, soprattutto se si lavora con lunghe registrazioni di riunioni o webinar. La ricerca nella trascrizione elimina la necessità di guardare ore di contenuto per individuare riferimenti specifici, decisioni prese o informazioni tecniche menzionate durante una sessione. La funzionalità risulta particolarmente utile per team che registrano regolarmente meeting e necessitano di recuperare velocemente dettagli discussi settimane o mesi prima.

Interfaccia rinnovata e più intuitiva

Le novità citate si inseriscono in un’interfaccia rinnovata, più pulita e con un comportamento più prevedibile. La barra degli strumenti è stata ridisegnata, il menu File è più intuitivo e il layout generale appare meno angusto. Google ha evidentemente raccolto feedback degli utenti che lamentavano la difficoltà di navigazione nei documenti complessi e la mancanza di strumenti di orientamento efficaci.

L’indice laterale per i PDF rappresenta una funzionalità basilare presente da anni in lettori desktop come Adobe Acrobat o browser moderni, ma inspiegabilmente assente da Drive fino ad ora. Le anteprime in miniatura permettono una navigazione visuale rapida, particolarmente utile per documenti con molte immagini, grafici o layout distintivi dove riconoscere visivamente una pagina risulta più immediato che cercare nel testo.