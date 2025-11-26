Google condivide i suoi consigli per scattare foto perfette con la Fotocamera Pixel

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Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Google ha deciso di dare qualche dritta agli utenti Pixel su come ottenere scatti migliori con la Fotocamera preinstallata, una delle app più apprezzate del mondo Android. Il focus è sui Controlli Pro, la funzione avanzata disponibile sui modelli “Pro” della serie Pixel, introdotta con Pixel 8 Pro e oggi presente anche su Pixel 10 Pro.

L’intelligenza di Pixel è tutta nel software

Nonostante Google non punti sui sensori più grandi o potenti del mercato, la forza della Fotocamera Pixel sta nei suoi algoritmi. La filosofia “point and shoot” — punta e scatta — rimane il cuore del sistema, ma negli ultimi anni l’azienda ha ampliato le possibilità creative permettendo a chi vuole di intervenire manualmente su alcuni parametri, senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Per celebrare la stagione invernale, Google ha pubblicato un post sul suo blog The Keyword, illustrando come usare le impostazioni più avanzate per ottenere risultati “da professionista” anche in vacanza.

I controlli base: luce, ombre e bilanciamento del bianco

Tutti i modelli Pixel — anche quelli non “Pro” — dispongono di tre controlli fondamentali accessibili direttamente dall’app fotocamera:

Esposizione, per regolare la quantità di luce catturata;

Ombre, utile per far emergere i dettagli in aree scure o per creare contrasti più marcati;

Bilanciamento del bianco, con cui si può modificare la temperatura dei colori e cambiare il mood della foto.

Google suggerisce, ad esempio, di scaldare i toni per trasmettere una sensazione di intimità e comfort — come la luce di un camino — oppure di raffreddarli per evocare calma e atmosfere invernali, come una passeggiata nella neve.

I Controlli Pro: libertà creativa per i modelli di fascia alta

Sui modelli Pixel Pro, a partire da Pixel 8 Pro fino ai più recenti Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, sono disponibili tre ulteriori parametri professionali, accessibili tramite l’icona in basso a destra dell’interfaccia:

Messa a fuoco manuale, per scegliere esattamente cosa tenere nitido nell’immagine;

Tempo di esposizione, che consente di gestire gli effetti di movimento o le scie luminose;

ISO, con cui si controlla la sensibilità del sensore: valori più bassi generano foto più pulite e meno rumorose.

Queste impostazioni rendono la Fotocamera Pixel una vera e propria piattaforma ibrida tra fotografia automatica e controllo manuale, ideale per chi vuole spingersi oltre lo scatto quotidiano.