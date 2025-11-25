Google Chrome: il layout si arricchisce di una nuova funzione

Come ben sapete, Google tiene costantemente giornate tutte le proprie applicazioni in modo da mantenerle sempre appetibili all’interno di un mercato che ovviamente non lascia tempo da perdere, sfruttare infatti il tempo a disposizione per rilasciare update costanti per ogni applicazione che fa parte della propria suite è un elemento contraddistintivo del team di sviluppo di Google che di conseguenza rilascia aggiornamenti con una regolarità quasi maniacale.

Oggi restando in tema aggiornamenti, vi parliamo nello specifico di Google Chrome, il browser web più amato da tutti gli utenti e probabilmente più diffuso in tutto il mondo, nonostante le norme popolarità infatti il team di sviluppo non va in vacanza e anzi continua a rilasciare aggiornamenti anche per Google Chrome in modo da mantenerlo il browser di punta in circolazione.

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Una novità davvero tanto attesa

All’interno del canale Google Canary, la società ha rilasciato un update per Google Chrome che introduce una funzionalità richiesta davvero da tantissime persone e soprattutto dagli amanti dell’ordine, nello specifico d’ora in avanti per coloro che sono iscritti al programma sarà possibile sfruttare una funzionalità che consente di impilare le schede sulla barra laterale e non più in alto, come siamo abituati a vedere.

Nello specifico per disporre le schede lateralmente, sarà sufficiente cliccare col tasto destro sulla barra superiore per poi selezionare la voce, attualmente in inglese che recita “Show Tabs to the side“, in questo modo l’elenco delle schede sarà visualizzato lateralmente e non più sull’apice della schermata, ovviamente per tornare alla visualizzazione standard devi basterà ripetere la medesima operazione che mostrerà una voce ovviamente riadattata e nello specifico “Show tabs to the top”.

Attualmente la funzionalità è disponibile solo all’interno del canale dedicato ai test, ma in caso di feedback positivi da parte degli utenti sicuramente verrà rilasciata a livello globale sarà disponibile per tutti gli utenti che utilizzano Google Chrome.