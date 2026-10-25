Google Chrome, due nuovi avvisi: se compaiono chiudi la scheda

Google ha rafforzato i meccanismi di protezione di Google Chrome e sta distribuendo due nuovi avvisi popup che riguardano sia la versione per computer sia quella per smartphone. L’indicazione legata a queste novità è molto diretta: quando sullo schermo compare uno di questi messaggi, la mossa più prudente è chiudere subito la scheda e non andare avanti con la navigazione su quella pagina.

Non si tratta di un ritocco estetico o di una funzione pensata per stupire. L’aggiornamento tocca il cuore della sicurezza del browser, cioè quella parte che lavora in silenzio mentre si aprono siti, si cliccano link e si scaricano file. Quando un sistema di difesa decide di interrompere la navigazione con un avviso, vuol dire che ha individuato qualcosa che merita attenzione. E ignorarlo, per abitudine o per fretta, rischia di vanificare il lavoro fatto a monte.

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Perché questi avvisi di Google Chrome vanno presi sul serio

Capita spesso di liquidare le finestre che spuntano all’improvviso con un clic distratto, quasi fossero pubblicità o richieste di consenso ai cookie. Con i popup di avviso introdotti da Google il discorso cambia, perché non arrivano da un sito qualsiasi ma dal browser stesso. È Chrome a segnalare che qualcosa non torna, ed è proprio questo il punto che li rende diversi da tutto il rumore di fondo che si incontra online.

Il consiglio di chiudere la scheda senza esitare nasce da una logica piuttosto semplice. Restare su una pagina che il browser considera rischiosa significa esporsi inutilmente, anche solo per curiosità. Allontanarsi invece interrompe il contatto con quel contenuto e riduce le possibilità che succeda qualcosa di spiacevole. Una reazione rapida, in casi del genere, vale molto più di qualsiasi tentativo di capire cosa ci sia dietro.

C’è poi un aspetto legato alle abitudini di chi naviga. Molti tendono a fidarsi del proprio istinto e a pensare di saper riconoscere da soli una pagina sospetta. Il fatto che Google abbia scelto di introdurre segnalazioni dedicate suggerisce che affidarsi solo all’occhio umano non basti più. Gli avvisi servono proprio a colmare quel margine di errore che chiunque, prima o poi, può commettere.

Desktop e mobile, protezione su entrambi i fronti

Uno degli elementi più rilevanti di questo aggiornamento riguarda la sua estensione. I due nuovi avvisi non sono confinati alla versione per computer, ma arrivano anche su Chrome mobile. La scelta ha una sua coerenza, visto che la navigazione da telefono è ormai parte della quotidianità e sullo schermo piccolo è persino più facile toccare un link senza pensarci troppo.

Avere lo stesso tipo di protezione su più dispositivi significa anche ritrovare un comportamento uniforme del browser. Chi usa Google Chrome sia al lavoro sul portatile sia in mobilità sullo smartphone potrà riconoscere gli avvisi in entrambi i contesti, senza dover imparare regole diverse a seconda dell’apparecchio. Una coerenza che, in termini di sicurezza, aiuta a reagire nel modo giusto e con meno incertezze.

La distribuzione dei due nuovi avvisi è già in corso e coinvolge le versioni desktop e mobile del browser, nell’ambito dell’aggiornamento con cui Google ha potenziato i sistemi di protezione di Chrome.

Fonte: TecnoAndroid