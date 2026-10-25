Scimpanzé, un antico virus potrebbe aver plasmato il cervello

Un’infezione virale avvenuta milioni di anni fa potrebbe aver lasciato un segno profondo nell’evoluzione del cervello degli scimpanzé. L’ipotesi ruota attorno a piccoli frammenti di DNA rimasti incastrati nel genoma, veri e propri residui di un antico incontro con un virus che avrebbero contribuito a orientare lo sviluppo cerebrale di questi primati. Un dettaglio minuscolo, quasi invisibile, che però potrebbe aiutare a rispondere a una domanda che accompagna la scienza da sempre: perché il cervello umano abbia preso una strada così diversa da quella dei suoi parenti più stretti.

L’idea ha un fascino particolare proprio perché mette al centro un protagonista inatteso. Quando si pensa alle differenze tra esseri umani e scimpanzé viene spontaneo immaginare grandi cambiamenti, mutazioni spettacolari o pressioni ambientali enormi. Qui invece il ruolo chiave potrebbe spettare a un nemico minuscolo, un agente infettivo che in un passato lontanissimo ha colpito gli antenati di questi animali e ha lasciato dietro di sé qualcosa di più duraturo di una semplice malattia.

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Le tracce di un virus rimaste nel DNA degli scimpanzé

Il cuore della questione sta in quelli che possono essere definiti avanzi genetici. Un’infezione, in certi casi, non si limita a passare e sparire. Può lasciare porzioni del proprio materiale all’interno del genoma dell’ospite, e quelle porzioni possono restare lì per un tempo enorme, tramandate di generazione in generazione. È proprio da questi residui che, secondo l’ipotesi, potrebbe essere partita una piccola deviazione nel percorso evolutivo del cervello degli scimpanzé.

La cosa interessante è che questi frammenti non vanno considerati semplici fossili silenziosi. Il fatto che un’antica infezione possa aver influenzato l’evoluzione cerebrale suggerisce che quei pezzetti di DNA virale abbiano avuto, in qualche modo, un peso concreto su come si è formato e sviluppato l’organo più complesso dei primati. Una specie di eredità nascosta, insomma, capace di agire nel lungo periodo senza che nessuno, per milioni di anni, potesse accorgersene.

Il quadro che emerge cambia un po’ la prospettiva con cui si guarda alla storia evolutiva. Le infezioni non appaiono più soltanto come minacce da superare ma anche come eventi in grado di lasciare un’impronta biologica stabile. E quell’impronta, nel caso degli scimpanzé, potrebbe aver contribuito a modellare proprio il cervello.

Perché il cervello umano ha preso un’altra strada

Il confronto con l’uomo diventa a questo punto inevitabile. Se un’eredità virale ha davvero condizionato lo sviluppo cerebrale degli scimpanzé, allora quella stessa traccia potrebbe aiutare a capire perché il cervello umano abbia superato quello dei cugini primati. La differenza tra le due specie, in quest’ottica, non dipenderebbe soltanto da ciò che l’essere umano ha acquisito nel corso del tempo ma anche da ciò che ha segnato il percorso degli scimpanzé.

Si tratta di una chiave di lettura che sposta l’attenzione su un elemento spesso trascurato. Il DNA conserva la memoria di incontri antichissimi, e alcuni di questi incontri potrebbero aver avuto conseguenze ben più ampie di quanto si immaginasse. Un virus vissuto milioni di anni fa, attraverso i resti lasciati nel genoma, rientra così tra i possibili fattori che hanno contribuito a rendere diversi due cervelli nati da antenati comuni.

Al centro di tutto resta quindi quel minuscolo avversario e la sua eredità genetica. Un’infezione virale di milioni di anni fa, attraverso i frammenti di DNA rimasti nel genoma, potrebbe aver inciso sull’evoluzione del cervello degli scimpanzé e offrire un indizio in più per spiegare perché quello umano abbia seguito un destino differente.

Fonte: TecnoAndroid