Windows 11, il mouse a scatti nei giochi era colpa di un bug

Un bug di Windows 11 che rendeva il mouse a scatti nei giochi è stato ufficialmente riconosciuto da Microsoft. Il difetto provocava movimenti irregolari durante alcune sessioni di gioco e minava la precisione dei comandi, con scatti e ritardi che era facile scambiare per un guasto della periferica. Molti giocatori, insomma, avrebbero potuto prendersela con il mouse o con il computer, mentre la responsabilità era del sistema operativo.

La conferma è arrivata con le note ufficiali degli aggiornamenti, dopo diverse segnalazioni da parte degli utenti. Il problema potrebbe essere presente da parecchio tempo, ma l’azienda di Redmond non ha chiarito quando sia comparso per la prima volta. La correzione è stata distribuita insieme agli aggiornamenti di sicurezza, senza una spiegazione tecnica dettagliata su cosa lo abbia causato.

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Windows 11 e il mouse che perde fluidità nei giochi

Nelle note di rilascio Microsoft descrive il difetto come un’anomalia in grado di interrompere l’elaborazione degli input del mouse durante alcuni titoli. Nella pratica il puntatore, oppure la visuale controllata dal giocatore, poteva muoversi in modo discontinuo e rispondere ai comandi con una regolarità inferiore a quella attesa. Una situazione piuttosto fastidiosa, soprattutto in quei giochi dove ogni movimento conta.

La notizia ha un certo peso proprio perché sintomi del genere vengono di solito attribuiti alla periferica, ai driver o a prestazioni non all’altezza del PC. Stavolta invece è Microsoft stessa ad ammettere che la colpa ricade su Windows 11. Questo però non significa che qualsiasi movimento irregolare dipenda da questo difetto, visto che le note ufficiali non elencano tutti i giochi interessati e non indicano le configurazioni hardware coinvolte.

Tra le testimonianze emerse compaiono segnalazioni legate a Star Wars: The Old Republic e Final Fantasy XIV. Alcuni utenti avevano collegato le anomalie agli aggiornamenti del sistema, mentre altre lamentele sul comportamento del mouse risalivano addirittura a febbraio 2025. Elementi che fanno pensare a un fenomeno andato avanti a lungo, anche se non provano che ogni caso riportato avesse la stessa origine.

Microsoft non ha diffuso informazioni sulla causa tecnica, sul numero di dispositivi colpiti o sulle condizioni necessarie perché il malfunzionamento si presentasse. Diventa quindi complicato capire se il problema toccasse solo determinate combinazioni di hardware e software oppure scenari di gioco differenti tra loro.

Come installare la correzione e controllare il sistema

La soluzione è contenuta nell’aggiornamento cumulativo KB5127648, rilasciato il 13 ottobre 2026 per Windows 11 nelle versioni 24H2, 25H2 e 26H2. Per sapere se il pacchetto è disponibile basta aprire le Impostazioni, entrare in Windows Update e avviare la ricerca degli aggiornamenti. Se compare, va installato seguendo le indicazioni che appaiono a schermo.

Chi utilizza Windows 11 26H1 dovrà invece fare riferimento all’aggiornamento KB5127646, distribuito separatamente e con la stessa correzione per gli input del mouse. Entrambi i pacchetti includono anche interventi di sicurezza, per cui conviene in ogni caso assicurarsi che il sistema sia aggiornato.

Se gli scatti proseguono anche dopo l’installazione, è consigliabile controllare a parte il funzionamento della periferica, lo stato dei driver e le impostazioni del gioco. La correzione rilasciata da Microsoft, infatti, non garantisce di risolvere anomalie che hanno origini diverse.

Fonte: TecnoAndroid