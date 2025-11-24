Google Calendar introduce la funzione “Task Slot”: ora si può bloccare il tempo per lavorare davvero

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Google rinnova ancora una volta il suo ecosistema di produttività, portando in Google Calendar una funzione che risolve un problema tanto comune quanto sottovalutato: la difficoltà di ritagliarsi tempo per lavorare in modo concentrato. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono finalmente bloccare uno slot della giornata dedicato a un’attività specifica, segnalandosi come occupati e proteggendo quello spazio da inviti o interruzioni indesiderate.

Addio agli “eventi fittizi”: arriva il vero spazio per lavorare

Da anni i professionisti usano un trucco per proteggere il proprio tempo: creare eventi falsi o riunioni “di copertura” per evitare che il calendario venga riempito da meeting. Ora questo stratagemma diventa inutile, perché Google ha introdotto una modalità ufficiale per bloccare del tempo dedicato a un’attività, con tanto di visibilità personalizzabile e opzione “Non disturbare”.

La nuova feature — chiamata Task Slot — permette di indicare chiaramente a colleghi e collaboratori che in quella finestra si è impegnati su un compito preciso. È un passo avanti rispetto al precedente “Focus Time”, che si limitava a segnalare genericamente il tempo di concentrazione: qui l’attività è esplicitamente associata a un task reale, rendendo più chiaro cosa si sta facendo e perché non si è disponibili.

Come funziona la nuova opzione Task

Attivare la funzione è molto semplice. Basta cliccare su uno spazio vuoto del calendario e selezionare la voce “Task”: si apre una finestra in cui inserire il titolo del compito, la descrizione e la durata prevista. È possibile anche:

impostare la visibilità pubblica o privata dell’attività;

attivare la modalità Non disturbare;

abilitare il rifiuto automatico degli inviti che si sovrappongono allo slot;

ricevere promemoria ripetuti fino al completamento del task.

La funzione è già in rollout per i domini con rilascio rapido di Google Workspace e raggiungerà tutti gli utenti — inclusi quelli Individual e con account personali — entro metà dicembre.

Integrazione profonda con Google Tasks

Il nuovo aggiornamento consolida il legame tra Google Calendar e Google Tasks, trasformando quest’ultimo da semplice lista di promemoria a strumento centrale per la pianificazione giornaliera. Ogni task può essere visualizzato come un impegno concreto all’interno del calendario, favorendo una gestione più realistica del tempo e aiutando a bilanciare il carico di lavoro. Rispetto alla modalità Focus, questa novità porta un approccio più consapevole e misurabile: non si tratta più solo di “tempo indisturbato”, ma di momenti assegnati a obiettivi precisi, monitorabili e facilmente riprogrammabili.