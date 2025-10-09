Su Google Calendar ora i calendari condivisi si gestiscono anche da app

La gestione dei calendari condivisi non è più un’esclusiva della versione web di Google Calendar. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, Google ha introdotto una funzione attesa da tempo dagli utenti Android. La possibilità di condividere, modificare o rimuovere l’accesso ai calendari direttamente dall’applicazione mobile. Il cambiamento, già in distribuzione dalla versione 2025.38.0-809757839, rappresenta un passo significativo verso una maggiore autonomia da parte dell’utente, che non dovrà più ricorrere al browser per funzioni avanzate.
La nuova funzione di Google Calendar è una svolta per chi lavora (o vive) in gruppo
Questa novità rende l’esperienza d’uso molto più fluida. L’opzione per la gestione della condivisione compare all’interno delle impostazioni di ciascun calendario, inclusi quelli personali o creati per il gruppo Famiglia. Che Google attiva in automatico quando si configura un gruppo famiglia su un account. Entrando nel menu laterale dell’app, basta accedere alle impostazioni, scegliere un calendario e selezionare la voce Condivisione con. Da qui si può vedere l’elenco di chi ha già accesso, aggiungere nuovi utenti o gruppi, oppure rimuovere persone indesiderate.
Fino a oggi, modificare i permessi di un calendario condiviso richiedeva l’accesso alla versione desktop. Una limitazione che complicava la gestione per chi usa lo smartphone come principale strumento di lavoro o organizzazione personale. Con questo aggiornamento, Google risponde finalmente a una delle richieste più comuni tra gli utenti della sua piattaforma, soprattutto tra i professionisti e le famiglie che pianificano impegni insieme.
Non si tratta solo di comodità. È una mossa che rende Google Calendar più competitivo rispetto ad alternative sempre più agguerrite nel settore delle app per la produttività. L’app è preinstallata su molti dispositivi Android e ora diventa ancora più completa. Per accedere alla funzione, basta aggiornare l’app dal Google Play Store o, se necessario, scaricarla da zero. La versione web rimane comunque disponibile all’indirizzo calendar.google.com, per chi preferisce lavorare da desktop.