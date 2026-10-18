God of War Laufey: statuetta della Collector’s Box sotto accusa

La Collector’s Box di God of War Laufey è stata presentata da poche ore e sta già raccogliendo più di qualche critica. Curiosamente il malumore dei fan non riguarda l’assenza del gioco all’interno della confezione. Il bersaglio principale è la statuetta, cioè l’oggetto che dovrebbe giustificare da solo l’acquisto di questo pacchetto speciale.

Il fatto che una edizione da collezionisti così ricca, e accompagnata da un prezzo tutt’altro che leggero, arrivi sul mercato senza il titolo vero e proprio viene ormai percepito quasi come la normalità. Un paradosso, certo, ma che il pubblico sembra aver accettato da tempo. In questo caso poi il nome stesso mette le cose in chiaro, perché si parla appunto di Collector’s Box, ovvero di una scatola pensata per accompagnare il gioco, che andrà acquistato a parte.

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Il discorso cambia quando si guarda il cartellino. Con un costo di 149,99€ gli appassionati diventano inevitabilmente molto più attenti alla qualità dei contenuti fisici presenti nella confezione. Del resto sono proprio quegli oggetti l’unica ragione della spesa, visto che manca la componente principale, e quindi è normale che ogni dettaglio venga osservato con estrema cura.

La statuetta di Laufey non convince i fan

Le prime perplessità sono comparse a pochissima distanza dall’annuncio ufficiale della Collector’s Box di God of War Laufey. Al centro delle discussioni c’è quella che appare come una scarsa qualità della riproduzione della protagonista, elemento cardine dell’intera offerta e motivo per cui molti collezionisti avrebbero messo mano al portafoglio.

Va detto che il prodotto non è ancora disponibile. Per ora ci si basa sulle prime foto scattate dal vero al modello, quindi la resa definitiva potrebbe rivelarsi diversa da quella vista finora. Eppure, stando a queste prime testimonianze, la figura di Laufey non sembra davvero all’altezza delle aspettative.

Alcuni utenti hanno espresso il proprio scontento senza troppi giri di parole. Tra questi c’è nib95, piuttosto conosciuto nei commenti social soprattutto per le sue posizioni a favore di PlayStation, che ha sottolineato come il personaggio raffigurato nella statuetta somigli poco al modello di riferimento. Secondo lui, addirittura, “non sembra nemmeno lei”.

Un problema comune a molte edizioni da collezione

La questione purtroppo non riguarda soltanto il nuovo capitolo della saga. Si tratta di un difetto piuttosto diffuso nelle Collector’s Edition dei videogiochi, come ha fatto notare un altro fan proponendo un paragone con la statuetta inclusa nell’edizione da collezione di Metal Gear Solid Delta. Anche in quel caso la somiglianza con il protagonista del gioco lasciava parecchio a desiderare.

Le difficoltà si concentrano soprattutto sul volto, un aspetto effettivamente complicato da modellare con i materiali impiegati e con dimensioni così ridotte. Tuttavia, tenendo conto di quanto costano questi prodotti, è comprensibile che i fan li mettano sotto la lente d’ingrandimento senza fare sconti a nessuno. La spesa richiesta riguarda infatti esclusivamente gli elementi di contorno, e a questa cifra va aggiunto il costo del gioco da comprare separatamente. Con un esborso complessivo di questo tipo è evidente che la qualità attesa dalla Collector’s Box di God of War Laufey debba essere piuttosto alta.

Nel frattempo Sony ha già aperto i preordini di God of War Laufey, mentre la data di uscita è stata fissata al 16 febbraio 2027.

Fonte: TecnoAndroid