Windows 11 KB5127648: anteprime PDF e tasto Copilot rimappabile

Con il Patch Tuesday di ottobre arriva KB5127648, il nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11 che porta con sé diverse novità per Esplora file, la possibilità di rimappare il tasto Copilot e una mole impressionante di correzioni di sicurezza. Il pacchetto è destinato alle versioni 26H2, 25H2 e 24H2 del sistema operativo, che salgono rispettivamente alla build 26300.9711 e, per le altre due, alla build 26200.9711. Come accade ogni mese in questa occasione, l’installazione è automatica e obbligatoria, perché il rilascio contiene le patch che chiudono le vulnerabilità scoperte nelle ultime settimane.

Per controllare se l’update è già disponibile e avviare subito il download basta aprire Windows Update e lanciare una verifica. Chi preferisce procedere a mano può invece rivolgersi al portale Update Catalog, dove si trovano i file .MSU pronti per l’installazione manuale.

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Esplora file torna a mostrare le anteprime dei PDF

Buona parte delle modifiche riguarda Esplora file, su cui Microsoft è intervenuta ancora una volta. Il cambiamento più atteso è il ritorno dell’anteprima di file come i documenti PDF nel riquadro dedicato, una funzione che la casa di Redmond aveva disattivato circa un anno fa per motivi legati alla sicurezza. Non si tratta di una sorpresa assoluta, visto che la stessa novità era già comparsa a fine settembre con l’aggiornamento opzionale KB5124010. Adesso però arriva per tutti, e per visualizzare la preview è sufficiente un clic sull’apposito pulsante.

C’è poi un ritocco più discreto ma comodo nella vita di tutti i giorni. Premendo Home, il gestore dei file ora ricorda lo stato in cui era stata lasciata la sessione precedente. In pratica le sezioni Accesso rapido e Preferiti vengono espanse o ridotte automaticamente, esattamente come le si era lasciate l’ultima volta.

Tasto Copilot personalizzabile e app a tutto schermo

Una delle richieste più insistenti degli utenti trova finalmente risposta. Il tasto Copilot può essere rimappato e associato a una funzione diversa da quella predefinita, senza più dover ricorrere a programmi di terze parti. L’opzione si trova in Impostazioni, alla voce Bluetooth e dispositivi, quindi Tastiera.

Sempre nelle Impostazioni, nel percorso Accessibilità ed Effetti visivi, compare la nuova voce Apri le app massimizzate. Una volta attivata, le applicazioni partono direttamente a tutto schermo invece di aprirsi in una finestra con le stesse dimensioni che avevano al momento della chiusura.

L’elenco delle novità di Windows 11 non finisce qui. Il pacchetto risolve alcuni problemi segnalati con i dispositivi Bluetooth collegati, introduce le emoji previste dalle specifiche Unicode 17.0 e aggiunge il supporto allo scorrimento con un solo dito sui precision touchpad, sfruttando i bordi della superficie. Diventa inoltre possibile impostare immagini in formato .DIB come sfondo del desktop. Sul fronte opposto sparisce lo strumento per la migrazione da un PC all’altro, una scelta che spinge gli utenti verso OneDrive per trasferire i propri dati.

Un record di vulnerabilità corrette e lo stop per la 24H2

Il capitolo sicurezza è quello che colpisce di più per i numeri. Con questo ciclo di rilasci Microsoft ha distribuito correzioni per oltre 1.400 vulnerabilità individuate nei propri software, e non soltanto in Windows. Si tratta di un record assoluto, raggiunto anche grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale nel processo di individuazione delle falle.

Per chi usa ancora la versione 24H2 c’è infine una scadenza da tenere presente. Con il Patch Tuesday di ottobre si chiude infatti il supporto ufficiale a questa release del sistema operativo, a due anni esatti dal suo debutto. Lo stop riguarda le edizioni Home e Pro.

Fonte: TecnoAndroid