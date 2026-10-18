Windows 11, Project Odeon porta le Impostazioni sullo Store

Microsoft starebbe lavorando a un nuovo progetto chiamato Project Odeon, che potrebbe trasformare l’app Impostazioni di Windows 11 in un’applicazione distribuita attraverso il Microsoft Store. L’obiettivo sembra piuttosto chiaro e riguarda la possibilità di aggiornare il pannello e aggiungere funzioni senza dover aspettare ogni volta il rilascio di Windows Update. Un cambio di approccio che, se confermato, potrebbe incidere parecchio sul modo in cui il sistema operativo evolve nel tempo.

In questo periodo a Redmond i cantieri aperti non mancano di certo. Il più importante è Windows K2, un nome che farebbe pensare a una versione completamente nuova del sistema operativo ma che in realtà indica una profonda revisione di Windows 11, pensata per intervenire sui punti che più infastidiscono gli utenti. Accanto a questo c’è Project Helix, il progetto destinato a definire la prossima generazione di console Xbox. Adesso a questa lista si aggiunge anche Odeon, che a differenza degli altri riguarda una parte del sistema usata quotidianamente da milioni di persone.

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Cosa è emerso finora su Project Odeon

La novità è stata individuata all’interno di un ramo Insider di Windows 11, il canale con cui Microsoft mette alla prova le funzioni ancora in sviluppo. Sul Microsoft Store è comparsa una voce intitolata proprio “Project Odeon”, accompagnata dalla stessa icona dell’app Impostazioni. Un dettaglio che ha lasciato pochi dubbi sulla natura del progetto, anche se di conferme ufficiali per ora non ce ne sono e molto resta ancora poco chiaro.

Una volta scaricata, l’applicazione non va a sostituire le Impostazioni già presenti nel sistema. Le due app convivono senza problemi e possono essere aperte una accanto all’altra. Con ogni probabilità si tratta di una scelta voluta, perché Project Odeon è ancora in fase di lavorazione e mancano moltissime opzioni. Per regolare alcune funzioni specifiche serve quindi ancora l’app predefinita, che almeno per il momento resta indispensabile.

Perché spostare le Impostazioni sul Microsoft Store

L’ipotesi più plausibile è che Odeon finisca col tempo per diventare un sostituto completo delle attuali Impostazioni di Windows 11. Da parecchio Microsoft prova a trasferire tutte le funzioni del Pannello di controllo dentro la nuova interfaccia, un processo seguito da oltre due anni e ancora lontano dal traguardo. Una delle ragioni di questa lentezza potrebbe essere proprio il fatto che ogni novità destinata alle Impostazioni deve viaggiare insieme agli aggiornamenti di sistema, con tutte le complicazioni che questo comporta.

Affidandosi al Microsoft Store l’azienda avrebbe invece la libertà di distribuire correzioni e nuove funzioni in modo indipendente, senza restare vincolata ai tempi di Windows Update. Lo scenario immaginato è abbastanza lineare. Le opzioni del vecchio pannello verrebbero prima aggiunte alle Impostazioni tramite lo store e solo in un secondo momento eliminate dal Pannello di controllo con un normale aggiornamento del sistema operativo. Seguendo questa strada gli utenti potrebbero passare più rapidamente alla nuova app Impostazioni, mentre Microsoft avrebbe modo di smantellare un pezzo alla volta il Pannello di controllo senza lasciare nessuno privo di uno strumento per modificare le impostazioni più specifiche del sistema.

Fonte: TecnoAndroid