Proteggere Gmail oggi significa molto più che difendere una casella di posta. Moltissimi siti e app permettono di accedere con l’account Google, e tanti utenti finiscono per usare quelle stesse credenziali per quasi tutto ciò che fanno online. La comodità è evidente, ma c’è un rovescio della medaglia: chi riesce a impossessarsi di quell’account ottiene le chiavi di parecchie altre porte, non solo delle email private. Google ne è consapevole e mette a disposizione una serie di impostazioni di sicurezza e privacy pensate proprio per tenere fuori gli estranei.

Il punto di partenza è il Controllo di sicurezza, poi la verifica in due passaggi

Il primo passo consigliato è il Controllo di sicurezza, una pagina dell’account che offre suggerimenti personalizzati, come aggiungere un numero di telefono e un indirizzo email di recupero. Sembrano accorgimenti banali, eppure contano più di quanto si pensi perché Google li usa per segnalare attività sospette e per aiutare a rientrare nel caso qualcuno blocchi l’accesso. Da google.com basta cliccare sull’icona del profilo in alto a destra, aprire la gestione dell’account Google e poi la sezione Sicurezza e accesso. In cima compare un’icona: uno scudo verde indica che al momento non serve fare nulla, mentre un punto esclamativo blu, giallo o rosso segnala qualcosa da sistemare.

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L’intervento più efficace in assoluto resta la verifica in due passaggi, nota anche come autenticazione a due fattori. Una volta attivata, una password rubata non basta più, perché per entrare serve anche qualcosa che si ha fisicamente con sé, come lo smartphone o il proprio computer. Si abilita sempre da Sicurezza e accesso, nella sezione dedicata alle modalità di accesso a Google, seguendo le indicazioni a schermo.

Ci sono poi le passkey, che consentono di entrare con l’impronta digitale, il riconoscimento del volto o il blocco schermo al posto della password. Una passkey non può essere condivisa, copiata o annotata da qualche parte, e per questo regge bene contro il phishing. Si crea dalla pagina apposita dell’account, ma va fatto solo sui dispositivi di proprietà: chiunque sia in grado di sbloccare quel dispositivo potrà infatti accedere all’account.

Controllare chi ha già le chiavi di casa

Chiudere bene la porta serve a poco se qualcuno possiede già una copia della chiave. Su myaccount.google.com, sempre in Sicurezza e accesso, si trova la sezione delle app collegate: lì compaiono i servizi in cui si usa l’accesso con Google e tutto ciò che ha ottenuto il permesso di leggere i dati dell’account. Quello che non si riconosce o non si usa più può essere eliminato con Rimuovi accesso e poi Conferma.

Anche Gmail merita un’occhiata approfondita, perché chi riesce a entrare spesso modifica in silenzio qualche impostazione per continuare a leggere la posta in futuro. Dal computer, tramite l’icona a forma di ingranaggio e la voce per vedere tutte le impostazioni, conviene verificare inoltro automatico, filtri, etichette, email programmate, risposta automatica per le vacanze e accesso IMAP o POP. La delega della posta, che permette a un’altra persona di leggere, inviare ed eliminare messaggi, si trova nella scheda Account e importazione: se compare un nome mai aggiunto, va cancellato.

I delegati si gestiscono solo dal sito desktop, non dall’app. L’inoltro automatico è il più insidioso perché spedisce una copia di ogni nuovo messaggio, spam escluso, a un altro indirizzo senza che nessuno se ne accorga. Davanti a una regola sconosciuta bisogna cambiare subito la password e disattivarla.

L’altra pagina da controllare è quella dei dispositivi, che si trova nell’account Google e non nelle impostazioni di Gmail. Alla voce dedicata ai dispositivi, con l’opzione per gestirli tutti, appare l’elenco dei luoghi in cui l’account è attivo o lo è stato nelle ultime settimane. Vanno tenuti d’occhio dispositivi sconosciuti, località mai visitate o browser insoliti, senza però allarmarsi troppo in fretta: un aeroporto, un computer di una biblioteca o un telefono ripristinato da poco possono sembrare strani. Se qualcosa davvero non appartiene al proprietario, basta selezionarlo e scegliere Esci.

Le abitudini che fanno la differenza

Con le impostazioni a posto, qualche buona abitudine aiuta a mantenerle efficaci. La verifica in due passaggi va lasciata sempre attiva e i codici di verifica non vanno mai condivisi con nessuno, anche perché Google garantisce che non telefonerà mai per chiederli. Ripetere il Controllo di sicurezza ogni tanto è utile, dato che i consigli cambiano e vecchi dispositivi e app tendono ad accumularsi.

Più in generale conviene restare attenti a qualsiasi attività sospetta, o persino alla sua assenza: la posta che smette di arrivare, amici che segnalano spam ricevuto dal proprio indirizzo, email inviate senza averle scritte o messaggi spariti dalla casella senza finire nel Cestino. In questi casi la prima mossa è cambiare la password, per poi ricontrollare dispositivi, app collegate e impostazioni di Gmail.

Fonte: TecnoAndroid