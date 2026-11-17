Trasformare il sistema di infotainment della propria auto, eliminare i cavi per utilizzare CarPlay e Android Auto oppure aggiungere nuove funzioni multimediali può costare meno durante il Black Friday. Ottocast propone dieci dispositivi in promozione sul proprio store ufficiale, con ribassi fino al 59% e un ulteriore 10% applicabile tramite coupon. Le offerte sono disponibili dal 14 al 29 novembre 2026 e coinvolgono adattatori wireless, AI box, dash cam e schermi portatili.

Ottowireless: adattatori CarPlay e Android Auto a meno di 50 euro

La categoria Ottowireless comprende tre adattatori pensati per utilizzare CarPlay e Android Auto in modalità wireless sulle vetture compatibili. Il Mini Cube è disponibile a 35,99 euro, rispetto al prezzo di listino di 79,98 euro, mentre il Mini Pico scende a 40,49 euro dagli 88 euro iniziali. L’U2Air Edge, che include anche un cavo dati in omaggio, costa invece 44,99 euro anziché 99 euro.

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OttoPlus: AI box e intrattenimento in auto

Chi cerca funzionalità multimediali più avanzate può guardare alla linea OttoPlus. Il Play2Video Ultra passa da 169 a 71,99 euro, mentre il Play2Video X raggiunge il ribasso più elevato dell’intera campagna: il prezzo finale è di 80,99 euro, contro un listino di 199 euro. Per quest’ultimo sono previsti anche un cavo dati e un kit di pulizia in omaggio.

Nella stessa categoria rientra il P3 Pro, un AI box che scende da 399,99 a 179,99 euro. Il dispositivo rappresenta la proposta più costosa tra quelle incluse nella promozione, ma beneficia comunque di una riduzione significativa rispetto al prezzo iniziale.

OttoSafe e OttoScreen: dash cam e display portatili

La selezione comprende anche dispositivi dedicati alla sicurezza e alla gestione dell’abitacolo. La OttoSafe Cam, una dash cam con adattatore wireless CarPlay, è proposta a 107,99 euro anziché 189,99 euro. Il Cabin Care passa invece da 149 a 98,10 euro.

Per quanto riguarda gli schermi, la linea OttoScreen include l’Ottoscreen AI, disponibile a 152,99 euro rispetto ai 226,98 euro di listino, e lo ScreenFlow, che scende da 203,98 a 116,99 euro.

Come ottenere il 10% di sconto aggiuntivo

Il prezzo promozionale indicato per ciascun prodotto non rappresenta l’unico vantaggio previsto dalla campagna. Al momento del checkout è infatti possibile applicare un coupon aggiuntivo del 10%, scegliendo il codice in base al giorno dell’acquisto. EARLY10 è valido fino al 22 novembre, mentre dal 23 al 29 novembre bisogna utilizzare BF10.

Le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale ottocast.it fino al 29 novembre 2026. I prezzi finali indicati tengono già conto dell’applicazione del coupon e possono essere verificati direttamente nelle rispettive pagine prodotto.

Fonte: TecnoAndroid