Non serve aspettare il 27 novembre per trovare un robot aspirapolvere a un prezzo interessante. Narwal ha già avviato le proprie promozioni per il Black Friday 2026, con sconti fino a 820 euro su una selezione di robot aspirapolvere e aspirapolvere senza filo. Le offerte sono disponibili dal 16 al 25 novembre su Amazon e sullo store ufficiale del marchio, con prezzi promozionali a partire da 279 euro e ulteriori vantaggi per chi sceglie i bundle.

Narwal Flow 2: il modello di punta in offerta

Tra i prodotti più interessanti della campagna c’è Narwal Flow 2, che passa da 1.299 a 899 euro, con un risparmio di 400 euro. Il robot utilizza il sistema di lavaggio FlowWash con Track Mop, un rullo piatto che viene pulito continuamente durante il funzionamento attraverso un sistema ad acqua calda a 60 °C. A questa tecnologia si affianca una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, pensata per raccogliere polvere, peli di animali e residui più difficili. Il sistema NarMind Pro 2.0 integra inoltre l’intelligenza artificiale VLM OmniVision, che riconosce numerosi oggetti presenti nell’ambiente domestico e permette al dispositivo di adattare il percorso e le operazioni di pulizia alle condizioni rilevate.

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Narwal Freo 20: lavaggio e aspirazione a 699 euro

Anche Narwal Freo 20 beneficia di una riduzione importante: il prezzo scende da 999 a 699 euro, con uno sconto di 300 euro. Il modello riprende la tecnologia FlowWash con Track Mop, mantenendo il sistema di autopulizia del rullo a 60 °C per gestire macchie e sporco durante il lavaggio. La dotazione comprende una potenza di aspirazione di 31.000 Pa e il sistema NarMind, capace di riconoscere oltre 300 oggetti domestici. Per limitare l’accumulo di capelli e peli attorno alla spazzola è presente anche il sistema DualFlow Tangle-Free, progettato per ridurre la necessità di interventi manuali durante la manutenzione.

Narwal V50 Cube: aspirapolvere senza filo compatto

Per chi preferisce un aspirapolvere senza filo, il Narwal V50 Cube è disponibile a 378 euro anziché 499 euro, con un risparmio di 121 euro. Il corpo aspirante pesa appena 1,4 kg ed è abbinato a una base multifunzione compatta, che raccoglie automaticamente la polvere in un sacchetto antibatterico sigillato da 3 litri. Secondo i dati dichiarati dal produttore, il sistema può ridurre gli interventi di manutenzione fino a 100 giorni. La seconda batteria consente inoltre di raggiungere 110 minuti di autonomia complessiva, mentre la potenza di aspirazione arriva a 210 AW. Completano la dotazione la spazzola anti-groviglio ZeroWrap e il corpo reclinabile fino a 180 gradi, utile per raggiungere gli spazi sotto i mobili.

Sconti anche su Freo 20 Edge e bundle

La campagna comprende anche il Freo 20 Edge, per il quale sono previsti sconti fino a 310 euro. Sullo store ufficiale Narwal sono inoltre disponibili bundle che abbinano i robot aspirapolvere ad accessori o prodotti aggiuntivi, con risparmi che possono arrivare a 120 euro sulle combinazioni selezionate.

Le promozioni Early Black Friday sono valide fino al 25 novembre 2026 e interessano una selezione di prodotti acquistabili su Amazon e sullo store ufficiale del marchio. Le offerte e i prezzi possono variare in base al prodotto e alla disponibilità.

Fonte: TecnoAndroid