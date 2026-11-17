Le temperature di asciugatura, i consumi energetici e la gestione dei programmi sono aspetti che possono fare la differenza nella scelta di una lavasciuga. La nuova gamma LG DUAL INVERTER AI affronta questi aspetti con una pompa di calore, funzioni basate sull’intelligenza artificiale e due capacità di carico, da 11/6 kg e 9/6 kg.

La nuova gamma arriva in due configurazioni, con capacità rispettivamente di 11/6 kg e 9/6 kg per lavaggio e asciugatura. Entrambe raggiungono la classe energetica A e integrano diverse tecnologie sviluppate per ridurre i tempi di gestione del bucato, limitare i consumi e preservare le fibre durante il trattamento.

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Asciugatura a pompa di calore per proteggere i tessuti

Il sistema centrale della nuova lavasciuga è la tecnologia AI DUAL Inverter HeatPump, che utilizza la pompa di calore per asciugare i capi attraverso aria a temperature comprese tra 50 e 55 °C. Un approccio che consente di ridurre lo stress termico sulle fibre rispetto ai trattamenti basati su temperature più elevate. Secondo LG, questa modalità contribuisce a limitare il rischio di restringimento e infeltrimento, mantenendo i capi più morbidi e riducendo la formazione delle pieghe. La gestione intelligente dei cicli interviene inoltre per adattare il funzionamento dell’elettrodomestico alle caratteristiche del bucato.

L’attenzione all’efficienza riguarda anche i consumi energetici. I due modelli offrono prestazioni superiori del 30% rispetto alla soglia minima della classe A nel ciclo di solo lavaggio e del 10% nel ciclo completo di lavaggio e asciugatura. La soluzione permette quindi di concentrare due funzioni in un unico apparecchio, riducendo lo spazio necessario in casa.

Lavaggio e asciugatura in 150 minuti

Tra le funzioni più interessanti figura TurboWash + Dry, che permette di completare un ciclo di lavaggio e asciugatura in circa 150 minuti. Una possibilità pensata per chi ha bisogno di gestire il bucato in tempi contenuti, senza dover trasferire manualmente i vestiti da una macchina all’altra.

La gestione dei programmi è affidata anche a AI Wash 2.0 e AI Dry. Le due tecnologie utilizzano l’intelligenza artificiale rispettivamente durante il lavaggio e l’asciugatura, riconoscendo le caratteristiche dei tessuti e adattando i parametri di funzionamento. Nel lavaggio vengono ottimizzati i movimenti del cestello, mentre durante l’asciugatura il sistema interviene sulle impostazioni del ciclo per adeguare il trattamento al carico. L’obiettivo è combinare risultati efficaci e maggiore attenzione ai diversi materiali presenti nel bucato.

Steam+ e meno pieghe grazie al vapore

La dotazione comprende anche Steam+, una tecnologia che utilizza il vapore ad alta temperatura per intervenire sugli allergeni e ridurre la formazione delle pieghe. LG dichiara una diminuzione delle sgualciture di circa il 30%, un risultato che può contribuire a limitare il tempo necessario per stirare i capi una volta terminato il programma. La funzione completa il sistema di trattamento dei tessuti, affiancando l’asciugatura a basse temperature e i programmi gestiti dall’intelligenza artificiale.

Controllo da remoto con LG ThinQ

La nuova DUAL INVERTER AI integra la connettività Wi-Fi e supporta LG ThinQ, l’applicazione attraverso cui è possibile controllare diverse funzioni dell’elettrodomestico anche da remoto. Dallo smartphone si possono monitorare lo stato della macchina e i consumi energetici, gestire i cicli, ricevere suggerimenti personalizzati e scaricare programmi aggiuntivi. La connettività permette quindi di avere maggiori informazioni sul funzionamento della lavasciuga e di gestire il bucato anche quando non si è in casa. Sul piano estetico, LG ha scelto un design essenziale con frontale piatto e porta in vetro temperato. La dotazione comprende inoltre il controllo Easy Circle e un cestello con elementi in acciaio inox, dettagli che completano la nuova gamma.

Fonte: TecnoAndroid