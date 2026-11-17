Le temperature iniziano a scendere e tornano centrali alcune esigenze domestiche: riscaldare gli ambienti, regolare l’umidità e mantenere una buona qualità dell’aria. In occasione del Black Friday 2026, diversi dispositivi DREO sono disponibili su Amazon.it a prezzo ridotto, con sconti fino al 15% validi dal 16 al 30 novembre. La promozione comprende riscaldatori, umidificatori, purificatori, un deumidificatore e anche un prodotto dedicato alla preparazione delle bevande.

Riscaldatori DREO: cinque modelli in offerta

La categoria più rappresentata è quella dei riscaldatori, con cinque dispositivi pensati per rispondere a necessità differenti, dalla postazione di lavoro agli ambienti domestici più ampi. Il modello più economico è l’Atom 320, che durante la promozione costa 42,49 euro anziché 49,99 euro. L’Atom One è invece proposto a 53,99 euro, rispetto ai precedenti 59,99 euro, mentre il Solaris Slim H3 passa da 74,99 a 63,74 euro.

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Completano la selezione il WH517S, disponibile a 101,99 euro invece di 119,99 euro, e il Convection Heater 711S, che rappresenta il modello dal prezzo più alto tra quelli inclusi nell’iniziativa: 129,99 euro anziché 149,99 euro.

Umidificatori e purificatori d’aria

Le offerte coinvolgono anche la gestione dell’aria negli ambienti interni. Per quanto riguarda gli umidificatori, il modello 311S scende a 53,99 euro dai precedenti 59,99 euro, mentre l’Humidifier 311 è acquistabile a 42,49 euro invece di 49,99 euro. L’Humidifier 306, infine, passa da 45,99 a 39,99 euro.

Tre sono anche i purificatori d’aria compresi nella promozione. L’Air Purifier 530S costa 118,99 euro, con uno sconto rispetto al prezzo di listino di 139,99 euro. L’Air Purifier 539S è proposto a 110,49 euro anziché 129,99 euro, mentre lo Smart Air Purifier 338S scende sotto la soglia dei 100 euro, arrivando a 84,99 euro rispetto ai precedenti 99,99 euro.

In offerta anche il deumidificatore e il montalatte

Per chi deve contrastare l’umidità eccessiva in casa, il Dehumidifier 733S è disponibile a 229,49 euro invece di 269,99 euro. Il controllo dell’umidità può essere particolarmente utile durante i mesi freddi, quando condensa e ventilazione insufficiente possono favorire la comparsa di muffe.

La promozione non riguarda soltanto il comfort domestico. Tra i prodotti selezionati figura anche il BaristaMaker Air, un montalatte che durante il Black Friday passa da 59,99 a 49,99 euro. È una delle proposte che amplia la selezione oltre gli apparecchi dedicati alla gestione della temperatura e della qualità dell’aria.

Le offerte DREO sono disponibili su Amazon.it fino al 30 novembre 2026. I prezzi promozionali possono variare nel corso dell’iniziativa e la disponibilità dei singoli prodotti resta legata alle rispettive pagine di vendita.

Fonte: TecnoAndroid