Pochi argomenti riescono ad accendere una discussione tra appassionati di auto come il cambio dell’olio. Ogni quanto va fatto davvero? Ogni 5.000 miglia, cioè circa 8.000 chilometri, come sostengono i più prudenti, oppure si può arrivare molto più in là? A qualsiasi raduno salta fuori quello che giura di non toccare il lubrificante da 20.000 miglia perché lo dice la casa costruttrice e il motore è ancora lì intero. Subito dopo arriva chi è convinto che saltare la scadenza delle 5.000 miglia significhi veder volare i pistoni. Il punto è che per alcuni automobilisti 5.000 miglia equivalgono a pochi mesi di guida, e la domanda diventa legittima. La risposta onesta è un po’ irritante perché dipende da diversi fattori, e non stupisce che sul tema regni parecchia confusione.

Dagli oli multigrado ai sintetici, cosa è cambiato

Qualche decennio fa sostituire l’olio ogni tre mesi o 3.000 miglia era del tutto normale e rientrava nella manutenzione ordinaria di qualsiasi vettura. A metà del secolo scorso però sia i lubrificanti sia i motori erano molto meno sofisticati. Gli additivi contenuti negli oli multigrado tendono a degradarsi col passare del tempo, quindi la protezione offerta al propulsore cala man mano che il fluido invecchia e diventa necessario rinnovarlo più spesso. Chi oggi guida un’auto datata con un multigrado convenzionale farebbe bene a restare sulle 5.000 miglia e non spingersi fino a 10.000.

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Il discorso cambia con l’olio sintetico, più fluido e più costoso, adottato sulle vetture più recenti a partire dagli anni Ottanta e Novanta. Questo tipo di lubrificante resiste molto più a lungo senza perdere le sue proprietà, ed è proprio quello che i costruttori mettono nella coppa quando dichiarano che si possono percorrere 20.000 miglia prima di aprire il tappo di scarico. A metà strada si collocano gli oli semisintetici, più robusti dei vecchi multigrado e meno cari dei sintetici puri. Si degradano comunque più in fretta e secondo l’AAA vanno sostituiti ogni 6.000 miglia.

Due auto identiche, due scadenze diverse

Aver speso di più per un sintetico di qualità non autorizza automaticamente a percorrere 20.000 miglia tra un cambio e l’altro. Basta immaginare due vetture identiche, la prima destinata a lunghi e tranquilli viaggi autostradali da una costa all’altra, la seconda condannata a una vita di commissioni da tre miglia, circa cinque chilometri, senza mai scaldarsi a dovere. Stesso motore e stessi intervalli consigliati, eppure il lubrificante di una delle due lavora molto più duramente.

Sean Nguyen, specialista dei lubrificanti di Pennzoil, spiega che questi brevi spostamenti urbani possono essere particolarmente pesanti per i moderni motori a iniezione diretta, perché carburante e umidità finiscono per accumularsi nell’olio. Un propulsore che raggiunge la giusta temperatura riesce a far evaporare queste sostanze contaminanti, mentre i tragitti brevi e ripetuti lo impediscono. Il risultato è la formazione di acidi, corrosione e usura dei componenti.

E per chi abita a pochi chilometri dal lavoro? Nguyen suggerisce di concedere all’auto un giro di 30 minuti ogni settimana, così da eliminare il carburante e l’umidità accumulati. Consiglia inoltre di attenersi alle scadenze ufficiali indicate nel libretto. Questo stile di guida può rientrare in quello che le case definiscono servizio gravoso, una condizione che porta a raccomandare sostituzioni più ravvicinate.

Il tempo conta quanto i chilometri

Prendendo come esempio un modello SRT di Stellantis come la Dodge Challenger Hellcat, in caso di utilizzo gravoso l’indicazione è di cambiare l’olio ogni sei mesi o 6.000 miglia. Non conviene nemmeno illudersi che basti un intervento all’anno percorrendo appena 3.000 miglia, perché il lubrificante si deteriora anche nelle auto rimaste ferme a lungo.

Fonte: TecnoAndroid