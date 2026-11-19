Un designer di prodotto ha usato Claude Code, lo strumento di programmazione di Anthropic, per creare da zero un campionato sportivo del tutto inventato che in pratica va avanti da solo. Ci sono trenta squadre, quasi quattro decenni di storia simulata, dirette in 3D ogni sera, telecronache scritte dall’intelligenza artificiale e perfino una redazione che racconta tutto, dai titoli vinti agli scandali dei giocatori.

Il progetto si chiama Fock Ball ed è opera dell’utente MitchThunder, che avrebbe lavorato cinque mesi alla simulazione insieme a Claude Code. All’inizio era solo uno sport immaginario, nato quasi per gioco durante un podcast con un amico. Col tempo è diventato un universo sportivo complesso e automatizzato che chiunque può seguire.

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Come funziona Fock Ball tra fisica simulata e 38 anni di storia

Nella sostanza Fock Ball è una versione rivisitata del football americano. Si gioca in sette per parte, con trappole di sabbia lungo entrambe le linee laterali e un sistema di punteggio tutto suo. Le partite durano tre tempi da 15 minuti e i punti cambiano a seconda che il pallone venga portato a mano o lanciato nella porta avversaria.

Un dettaglio curioso è che Claude non decide affatto chi vince. Ogni incontro è affidato a una simulazione fisica costruita su misura, con atleti e palla che si muovono sul campo virtuale a 20 passi di simulazione al secondo. Velocità, forza, resistenza, precisione nel lancio e abilità nella presa definiscono il rendimento dei singoli. Gravità, vento e persino le condizioni meteo reali incidono poi sull’andamento dell’azione.

Secondo lo sviluppatore il torneo ha già accumulato 38 anni di storia simulata, dal 1988 al 2025. Nel conto rientrano 8.513 partite, circa 2.360 tra giocatori e altri personaggi e 45 nomi entrati nella Hall of Fame. Titoli, scambi, draft, ritiri, contratti e gestione delle squadre vengono amministrati in totale autonomia, e l’intero archivio storico occupa appena 120 MB. Ognuna delle 30 formazioni ha identità, divise, stadi e rosa propri. L’aspetto dei personaggi è generato in 3D, mentre per le immagini di riferimento e il marchio delle squadre è stato impiegato Google Nano Banana.

Telecronisti virtuali, redazione inventata e scandali lontano dal campo

La parte più sorprendente però riguarda tutto ciò che succede attorno alle partite. Claude scrive i commenti di due telecronisti immaginari, Dale e Tank, e le loro battute vengono trasformate in voce grazie a Kokoro, un modello di sintesi vocale open source. La coppia ha già raccontato 76 gare, con oltre 60.000 righe di dialogo e circa 42 ore di audio.

Nel campionato lavorano anche cinque giornalisti fittizi che producono in automatico cronache, classifiche di forza, presentazioni delle sfide e perfino bollettini di polizia sui comportamenti scorretti dei giocatori fuori dal terreno di gioco. Lo sviluppatore precisa che Claude riceve dati verificati dalla simulazione invece di inventarsi i risultati, e che un codice aggiuntivo passa al setaccio gli articoli generati per scovare eventuali incongruenze.

L’intera macchina delle trasmissioni gira da sola su un Mac mini. Il sistema simula gli incontri in calendario, prepara il commento e manda in onda dirette 3D sincronizzate, con 15 partite ogni settimana. Gli esiti restano nascosti fino al momento della messa in onda, mentre i momenti salienti vengono pubblicati in automatico su TikTok, Instagram e YouTube.

Anche le dimensioni del progetto colpiscono. Fock Ball conterebbe circa 140.000 righe di codice e più di 1.200 commit, il tutto realizzato in meno di cinque mesi con un abbonamento Claude Max da circa 90 euro al mese. Va precisato che si tratta soprattutto di un’esperienza da spettatori più che di un videogioco giocabile in senso classico, e che i dati tecnici dichiarati dallo sviluppatore non sono stati verificati in modo indipendente.

Fonte: TecnoAndroid