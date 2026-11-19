Le novità in arrivo su Google Messaggi sono parecchie, e alcune toccano aspetti piuttosto curiosi dell’esperienza d’uso. L’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, e su quei dispositivi Android i cui produttori non propongono un’applicazione proprietaria, sta infatti per accogliere dei minigiochi da avviare direttamente nelle conversazioni. A questi si aggiungono risposte rapide personalizzate pensate per adattarsi meglio a chi scrive e il ritorno delle categorie per le chat, una funzione che esisteva già e che era stata eliminata nel 2023.

Il lavoro dietro le quinte non si ferma mai. La nuova interfaccia grafica dell’app ha da poco iniziato a comparire, per il momento solo nella versione beta, ed è proprio quest’ultima a custodire le tracce più interessanti su funzioni già note e su altre del tutto inedite. Nelle scorse ore erano spuntati ulteriori cambiamenti per le conversazioni fissate, novità rilevanti per i messaggi vocali e nuovi indizi sul flusso integrato per modificare i contenuti multimediali tramite app esterne. La più recente build 20261113 beta, oltre a portare il nuovo look a un numero più ampio di tester, nasconde riferimenti a tre ulteriori funzionalità. La prima è in sviluppo da tempo, la seconda non si era mai vista prima e la terza segna il ritorno di qualcosa assente da 3 anni nell’app di messaggistica del colosso di Mountain View.

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I minigiochi di Midnight entrano nelle chat

All’inizio di ottobre era emerso che Google stesse preparando per Google Messaggi una funzione vagamente ispirata a quanto già offerto da iMessage su iPhone, cioè la possibilità di giocare all’interno delle conversazioni. La nuova beta aggiunge diversi tasselli a questo progetto, conosciuto internamente con il nome in codice Midnight. Sarà possibile sfidarsi in nove giochi classici, tra cui biliardo, scacchi, dama e freccette, senza mai abbandonare la chat.

Rispetto alle prime indiscrezioni ora è chiaro che l’esperienza sarà del tutto integrata nell’app. Alcune stringhe di codice lasciano intendere anche un supporto al multiplayer, con notifiche che avvisano quando arriva il proprio turno, segno che si tratterà di partite a turni e non in simultanea. Non mancheranno poi gli avvisi per vittoria, sconfitta o pareggio, accompagnati dai dettagli sul punteggio finale. Altri riferimenti suggeriscono che i giochi non saranno confinati alle conversazioni tra due persone ma potranno coinvolgere anche i gruppi, anche se sul numero massimo di partecipanti non c’è ancora nulla. Chi preferisce fare da sé potrà comunque giocare in solitaria. Le icone della funzione sono già visibili, ma il debutto appare ancora piuttosto lontano ed è quindi ragionevole aspettarsi qualche ritocco prima della distribuzione.

Risposte rapide su misura e il ritorno delle categorie

Google starebbe anche lavorando a un’evoluzione delle risposte rapide. Stando al codice, comparirà una nuova opzione che permetterà di scegliere tra suggerimenti “base” e suggerimenti “personalizzati”, capaci di adattarsi meglio al tono del dialogo in corso. Su come funzioneranno concretamente aleggia ancora un po’ di mistero, perché non è chiaro se le proposte imiteranno lo stile di scrittura dell’utente oppure se attingeranno al contesto dell’intera conversazione.

L’ultima novità riguarda una vecchia conoscenza. In passato l’app ordinava in automatico le chat in categorie come “Personale” e “Lavoro”, una possibilità poi cancellata nel 2023. Alcune stringhe individuate nella beta indicano che qualcosa di simile potrebbe tornare, probabilmente con due sole sezioni. Da una parte ci sarebbe “Principale”, dedicata alle conversazioni reali, e dall’altra “Altro”, riservata ai messaggi promozionali. Lo smistamento avverrà in automatico, ma l’utente avrà comunque la libertà di spostare una specifica conversazione da una categoria all’altra.

Fonte: TecnoAndroid