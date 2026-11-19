La richiesta di agevolazioni fiscali presentata da SpaceX per il nuovo data center di Starbase si è arenata davanti ai commissari della Contea di Cameron, in Texas. Ieri l’organo di governo locale ha votato contro la convocazione di un’udienza pubblica sulla proposta, che riguardava un’infrastruttura dal valore stimato di circa 22 miliardi di euro e puntava a ottenere un’esenzione del 100% sulle tasse per dieci anni. Il verdetto è arrivato con tre voti contrari e due favorevoli, abbastanza per chiudere la partita almeno per ora.

Il peso della decisione diventa più chiaro guardando la mappa. La Contea di Cameron è il centro nevralgico delle attività di collaudo dei razzi dell’azienda, perché ospita le strutture di Starbase dove si lavora alla produzione dei vettori. Le agevolazioni di cui la società aveva goduto finora erano scadute a dicembre 2025 e la nuova istanza avrebbe di fatto prolungato quel trattamento di favore anche per il progetto legato al calcolo.

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Come doveva funzionare il data center di Starbase

Il voto arriva qualche mese dopo un passaggio decisamente più fortunato per la compagnia. Ad agosto i commissari di Brownsville avevano dato il via libera a due proposte di SpaceX, la prima delle quali prevedeva una donazione di circa 200 milioni di euro destinata a progetti regionali. La seconda riguardava invece un terreno di 444 acri, sottratto alla giurisdizione precedente e annesso alla città di Starbase.

Sul fronte tecnico il data center avrebbe dovuto ricavare energia dal gas naturale e affidarsi a un sistema di raffreddamento a circuito chiuso, pensato per contenere il consumo d’acqua. Un dettaglio tutt’altro che secondario, visto che l’azienda è considerata il quarto maggiore utilizzatore di risorse idriche a Brownsville. La domanda di esenzione era stata depositata a metà ottobre, con un calendario già fissato: apertura del cantiere nel quarto trimestre del 2026 e completamento entro il secondo trimestre del 2027.

Tra chi si è schierato a favore c’è il commissario del distretto 2, Joey Lopez, che ha tenuto a precisare un punto. Secondo lui il voto non riguardava l’approvazione dello sgravio vero e proprio ma solo la possibilità di organizzare un’udienza pubblica, uno strumento che avrebbe permesso ai cittadini di conoscere meglio i piani della società. Sulla stessa linea si è mosso il giudice della contea Eddie Trevino Jr., l’altro voto favorevole.

Gli investimenti in gioco e i piani di Elon Musk

Nella documentazione presentata, SpaceX aveva messo le cose in chiaro. Senza l’esenzione gli investimenti futuri avrebbero preso la strada di altri territori, lontano dalla Contea di Cameron. E le cifre non sono piccole. Il data center insieme alla centrale elettrica alimentata a gas dovrebbe costare circa 22 miliardi di euro, una somma che secondo l’azienda si aggiunge ai circa 14 miliardi già spesi a Starbase per Starship e per tutte le infrastrutture collegate.

Il progetto texano rappresenta solo uno dei tasselli nella strategia di Elon Musk sul fronte del calcolo. I gioielli di famiglia restano i data center Colossus, che puntano a mettere in funzione oltre un milione di GPU NVIDIA entro la fine del 2026. Nei programmi della società c’è anche Starmind, una costellazione di satelliti per l’accesso a internet pensata per offrire capacità di elaborazione direttamente nell’orbita terrestre.

Fonte: TecnoAndroid