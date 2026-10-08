GIGABYTE AI TOP ATOM arriva con 64 GB di memoria unificata

Non tutti i progetti di intelligenza artificiale hanno bisogno della stessa quantità di memoria. È proprio da questa esigenza che nasce la nuova configurazione di GIGABYTE AI TOP ATOM, che affianca alla versione da 128 GB già disponibile un modello con 64 GB di memoria unificata. La nuova variante sarà disponibile dal 23 ottobre 2026 e mantiene la piattaforma hardware basata su NVIDIA DGX Spark. L’obiettivo è offrire a sviluppatori, ricercatori e aziende una maggiore libertà nella scelta della configurazione, soprattutto per chi vuole mantenere sviluppo e dati direttamente in locale. Il formato rimane quello compatto di un computer da scrivania, ma la piattaforma è pensata per attività che vanno dall’inferenza dei modelli alla realizzazione di prototipi, passando per l’analisi dei dati e la sperimentazione di applicazioni AI.

Due configurazioni per carichi di lavoro differenti

Con l’arrivo della versione da 64 GB, AI TOP ATOM viene proposto in due configurazioni di memoria: 64 GB e 128 GB. La scelta permette di rapportare la capacità disponibile alle dimensioni dei modelli utilizzati e al tipo di workflow da gestire. L’idea è mantenere la stessa piattaforma anche passando dalle prime fasi di sperimentazione a progetti più strutturati. In questo modo, proof-of-concept, test e sviluppo possono essere affrontati sullo stesso ambiente hardware, scegliendo la quantità di memoria in funzione delle necessità. Un altro elemento interessante riguarda la possibilità di creare configurazioni multi-nodo. Grazie alla connettività ConnectX-7, è possibile collegare fino a quattro unità tramite NVIDIA Sync, ottenendo un pool di memoria e una maggiore capacità di calcolo complessiva.

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AI TOP ATOM nasce per portare il calcolo dedicato all’intelligenza artificiale in un dispositivo sufficientemente compatto da poter essere utilizzato in uffici, laboratori e ambienti educativi. L’elaborazione locale consente di eseguire modelli e gestire dati direttamente sulla macchina, mantenendo un maggiore controllo sulle risorse utilizzate durante lo sviluppo. Questo approccio riduce inoltre la dipendenza dalle risorse di cloud computing nelle attività di test e validazione. La piattaforma può essere utilizzata per inferenza, sviluppo di prototipi e analisi dei dati, scenari che diventano sempre più frequenti nei flussi di lavoro legati all’AI generativa e alle applicazioni di agentic AI.

Il software mette insieme CUDA e AI TOP Utility

Sul fronte software, GIGABYTE abbina all’ecosistema NVIDIA CUDA la propria AI TOP Utility. La piattaforma mette a disposizione strumenti per scaricare modelli, eseguire inferenza e costruire flussi di lavoro basati sulla retrieval-augmented generation, conosciuta anche come RAG. Questo permette di lavorare con modelli aperti, sperimentare assistenti AI oppure utilizzare documenti propri per creare sistemi di domanda e risposta basati sulla conoscenza aziendale. Il vantaggio, secondo l’impostazione della piattaforma, è poter ripetere cicli di test e validazione direttamente nell’ambiente locale, modificando le soluzioni in funzione dei requisiti del progetto senza dover spostare necessariamente l’intero processo su infrastrutture cloud.

AI TOP ATOM viene utilizzato da GIGABYTE anche per esplorare applicazioni legate agli agentic AI. L’azienda ha mostrato una dimostrazione di calcolo scientifico multi-nodo nella quale i modelli aperti NVIDIA Nemotron sono stati integrati con il blueprint open agent NVIDIA NemoClaw. L’esperimento collega la generazione di ipotesi di ricerca ai flussi di simulazione, mostrando come gli agenti AI possano essere inseriti all’interno di attività legate alla ricerca scientifica. Con la nuova configurazione da 64 GB, AI TOP ATOM amplia quindi la propria proposta senza cambiare piattaforma: alla versione da 128 GB si aggiunge un’opzione pensata per chi ha esigenze di memoria differenti e vuole costruire il proprio ambiente di sviluppo AI on-premises partendo da una configurazione più contenuta.

Prezzo e disponibilità

GIGABYTE AI TOP ATOM con 64 GB di memoria unificata sarà ufficialmente disponibile dal 23 ottobre 2026. La disponibilità, i canali di vendita e il prezzo potranno variare in base alla regione.

Fonte: TecnoAndroid